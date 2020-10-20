دوري أبطال أوروبا.. هدف يفصل مبابي عن رقم ميسي الاستثنائي

المواطن - مروة نبيل

يسعى الفرنسي كيليان مبابي لمواصلة تألقه في منافسات بطولة دوري أبطال أوروبا، وهز الشباك خلال مباراة فريقه باريس سان جيرمان ضد مانشستر يونايتد الإنجليزي اليوم.

سان جيرمان ضد مانشستر يونايتد

وتُقام 8 مباريات اليوم في بطولة دوري أبطال أوروبا موسم 2020/ 2021، حيث تشهد مواجهات قوية أبرزها لقاء باريس سان جيرمان ضد مانشستر يونايتد الإنجليزي، ويمكن الاطلاع عبر الرابط التالي (اضغط هنا).

ويلعب باريس سان جيرمان ضد مانشستر يونايتد على ملعب “حديقة الأمراء”، عند الساعة العاشرة مساءً بتوقيت السعودية، ضمن منافسات الجولة الأولى من مرحلة المجموعات في بطولة دوري أبطال أوروبا موسم 2020/ 2021.

مبابي في دوري أبطال أوروبا

وأشادت شبكة الإحصائيات الشهيرة “أوبتا” عبر حسابها الرسمي على موقع التدوينات القصيرة “تويتر”، بأداء كيليان مبابي في البطولة القارية، مشيرة إلى أنه نجح في تسجيل 19 هدفًا، 4 منها ضد فرق إنجليزية.

وأضافت: “لو سجل مبابي في مباراة سان جيرمان ضد مانشستر يونايتد، سيصبح أصغر لاعب يسجل 20 هدفًا في دوري الأبطال (21 سنة و305 أيام)، وسيكسر الرقم الحالي الذي يحمله ليونيل ميسي منذ 2010 (22 سنة و267 يومًا)”.

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