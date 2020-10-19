دوري محمد بن سلمان.. أجمل 3 أهداف في الجولة الأولى

المواطن - مروة نبيل

أعلنت اللجنة الفنية في رابطة الدوري السعودي للمحترفين، مساء اليوم الاثنين، عن أفضل 3 أهداف ضمن منافسات الجولة الأولى من دوري محمد بن سلمان للمحترفين.

الفريق الفني في ⁦@SPL⁩ يختار أفضل 3 أهداف في الجولة الأولى. 🤩👏⬇️ ماكيتي ديوب. 🔥

خـالـد الغـنام.🎯

أحـمد عـبـده. 🌟 pic.twitter.com/pv8h20zLYb — دوري كأس الأمير محمد بن سلمان 🇸🇦 (@SPL) October 19, 2020

أجمل 3 أهداف:

واختارت اللجنة الفنية هدف نجم نادي الشباب ماكيتي ديوب في شباك أبها، خلال المباراة التي انتهت بفوز فريقه بهدف دون رد في المواجهة الافتتاحية لمنافسات دوري محمد بن سلمان للمحترفين هذا الموسم.

ويُنافس على جائزة أفضل هدف في الجولة الأولى من دوري محمد بن سلمان للمحترفين، الهدف الذي سجله نجم النصر خالد الغنام، في المباراة التي انتهت بخسارة فريقه بنتيجة 2/ 1 ضد الفتح، ويمكن الاطلاع عبر الرابط التالي (اضغط هنا).

كما يُنافس الهدف الذي أحرزه نجم الفريق الأول لكرة القدم بنادي القادسية، أحمد عبده في شباك الوحدة على جائزة الأفضل، في المباراة التي خسرها فريقه بهدفين مقابل هدف، ويمكن الاطلاع عبر الرابط التالي (اضغط هنا).

جدول ترتيب دوري محمد بن سلمان:

ويتصدر الفريق الأول لكرة القدم بنادي الرائد جدول ترتيب دوري محمد بن سلمان للمحترفين برصيد 3 نقاط، وبفارق الأهداف عن الفرق التي نجحت في تحقيق الفوز خلال منافسات الجولة الأولى أيضًا.

ويحتل الوحدة المركز الثاني برصيد 3 نقاط، بالتساوي مع الاتفاق، الفتح، الهلال، الأهلي والشباب على الترتيب، ثم الفيصلي والتعاون في المركزين الثامن والتاسع بعد تعادلهما إيجابيًّا، ويمكن الاطلاع عبر الرابط التالي (اضغط هنا).

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