دوري محمد بن سلمان .. الباطن يقلب الطاولة على الرائد

المواطن - محمد سمعه

انتهت منذ قليل مباراة الباطن والرائد في الجولة الثالثة من دوري محمد بن سلمان للمحترفين، بفوز الباطن بهدفين لهدف.

أحداث الشوط الأول

وبدأ الشوط الأول من المباراة بضغط هجومي قوي من لاعبي فريق الرائد، الذين نجحوا في إحراز الهدف الأول عبر اللاعب كريم البركاوي في الدقيقة الثانية من عمر الشوط الأول.

وواصل الباطن ضغطه حتى تمكن اللاعب فابيو أبريو من إضافة هدف التعادل للفريق السماوي بالدقيقة التاسعة والثلاثين.

وانتهى الشوط الأول من مباراة الفريقين بالتعادل الإيجابي بهدف لكل فريق.

وفي الشوط الثاني، قلب الباطن، الطاولة على فريق الرائد حيث سجل هدف الفوز الثاني عبر اللاعب فهد هدل بالدقيقة الثانية والثمانين.

الفوز الأول لـ الباطن بـ دوري محمد بن سلمان

وأصبح رصيد الباطن بعد الفوز 3 نقاط في المركز الـ11 بجدول ترتيب دوري محمد بن سلمان للمحترفين، بينما تجمد رصيد فريق الرائد عند 4 نقاط في المركز الثامن.

يذكر أن المباراة الثانية في الجولة الثالثة لـ اليوم الخميس، تُقام حاليًا بين فريقي التعاون والقادسية.

شارك الخبر