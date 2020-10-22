دوري محمد بن سلمان.. مارتينيز الأكثر صناعة بـ6 فرص

المواطن - مروة نبيل

تألق الأرجنتيني بيتي مارتينيز بشكل لافت مع النصر خلال منافسات الجولة الأولى من بطولة دوري كأس الأمير محمد بن سلمان للمحترفين.

مارتينيز يخطف الأنظار

وأشادت شبكة الإحصائيات الشهيرة “أوبتا”، عبر حسابها الرسمي على موقع التدوينات القصيرة “تويتر”، بأداء مارتينيز في الجولة الأولى، بعدما نجح في صناعة 6 فرصة للتهديف، أكثر من أي لاعب آخر في البطولة.

وتعرض النجم الأرجنتيني للإصابة خلال مباراة النصر ضد الفتح الماضية، وأظهرت الفحوصات غيابه لمدة تتراوح بين أسبوعين لـ3 أسابيع، قبل أن يعود إلى التدريبات مجددًا، ويمكن الاطلاع عبر الرابط التالي (اضغط هنا).

التعاون ضد النصر

ويلعب التعاون ضد النصر اليوم على ملعب مدينة الملك عبدالله بن عبدالعزيز في بريدة ضمن منافسات الجولة الثانية من دوري كأس الأمير محمد بن سلمان للمحترفين، ويسعى العالمي لمواصلة تألقه أمام سكري القصيم، ويمكن الاطلاع عبر الرابط التالي (اضغط هنا).

وبدأ العالمي مشواره في دوري كأس الأمير محمد بن سلمان للمحترفين بالخسارة بهدفين مقابل هدف ضد الفتح، فيما تعادل الفريق الأول لكرة القدم بنادي التعاون ضد نظيره الفيصلي بنتيجة 1/1.

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