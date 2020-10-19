دوري محمد بن سلمان.. 4 لاعبين يتصدرون قائمة الهدافين

المواطن - مروة نبيل

شهدت منافسات الجولة الأولى من بطولة دوري محمد بن سلمان للمحترفين تألقًا لافتًا من العديد من اللاعبين، لتبدأ المنافسة مبكرًا على صدارة قائمة الهدافين.

ترتيب هدافي دوري محمد بن سلمان

وأشار حساب دوري محمد بن سلمان للمحترفين الرسمي على موقع التدوينات القصيرة “تويتر”، مساء اليوم الاثنين، إلى أن هناك 4 لاعبين يتصدرون قائمة الهدافين برصيد هدفين بعد نهاية منافسات أولى جولات البطولة.

ويتصدر نجم نادي ضمك، إيميليو زيلايا القائمة، يليه السلوفيني فيليب كيش بعدما قاد فريقه الاتفاق للفوز على الاتحاد بثنائية من ركلتي جزاء، ثم محمد السهلي بعد تألقه اللافت مع الرائد، والجزائري سفيان بن دبكة الذي قاد الفتح لتجاوز النصر.

جدول ترتيب الدوري

ويحتل الفريق الأول لكرة القدم بنادي الرائد صدارة جدول ترتيب دوري محمد بن سلمان للمحترفين برصيد 3 نقاط، وبفارق الأهداف عن الفرق التي نجحت في تحقيق الفوز خلال منافسات الجولة الأولى أيضًا.

ويحتل الوحدة المركز الثاني برصيد 3 نقاط، بالتساوي مع الاتفاق، الفتح، الهلال، الأهلي والشباب على الترتيب، ثم الفيصلي والتعاون في المركزين الثامن والتاسع بعد تعادلهما إيجابيًّا، ويمكن الاطلاع عبر الرابط التالي (اضغط هنا).

شارك الخبر