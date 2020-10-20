دور المسنين ستكون أماكن لتفشي فيروس كورونا في المستقبل

المواطن - ترجمة : عمر رأفت

توصلت دراسة جديدة إلى أن ما يقرب من نصف حالات الإصابة بفيروس كورونا في دور رعاية المسنين لا تظهر عليهم أي أعراض.

وحسبما ذكرت صحيفة ديلي ميل البريطانية، وجد الباحثون أن أكثر من 40 % من المرضى لا يعانون من السعال أو الحمى أو صعوبة التنفس.

بالإضافة إلى ذلك، لم تظهر أعراض فيروس كورونا على حوالي واحدة من كل خمس حالات إلا بعد أن ثبتت إصابتها بالفيروس.

تفشي الفيروس في دور رعاية المسنين

وقال الفريق الطبي من كلية الصحة العامة بجامعة براون الأمريكية، إن النتائج لا تقدم فقط دليلًا على ضرورة زيادة الاختبارات والعزل، ولكن أيضًا أن موقع دار رعاية المسنين يمكن أن يكون مؤشرًا لتفشي المرض في المستقبل.

وقال الدكتور روبرت ريدفيلد، مدير مراكز السيطرة على الأمراض والوقاية منها، إن واحدًا من كل أربعة مرضى مسنين لا تظهر عليه أي أعراض.

وأضاف ريدفيلد إن هذا ربما يفسر كيف استمرت الحالات في الانتشار في جميع أنحاء البلاد حتى مع سن تدابير صارمة للتباعد الاجتماعي.

وأوضح أن الأشخاص الذين لا تظهر عليهم أعراض يمكنهم التخلص من الفيروس لمدة تصل إلى 48 ساعة قبل ظهور أي أعراض.

إحصائيات دور المسنين

في نهاية فترة الدراسة، كان لدى 182 دار رعاية في 20 ولاية إصابة واحدة على الأقل بإجمالي 5403 حالة إيجابية.

وأظهرت النتائج أن 2176 مريضًا ظهرت عليهم أعراض مثل السعال الجاف والحمى والتعب وضيق التنفس.

ومع ذلك، فإن 2194 مريضًا أو 40.6 % كانوا بدون أعراض، مما يعني أنهم لم تظهر عليهم أي من هذه العلامات.

علاوة على ذلك، كانت نسبة 10.1 % المتبقية من الحالات لم تظهر عليها أعراض، مما يعني أنها لم تظهر عليها الأعراض إلا بعد اختبارها إيجابيًا.

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