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دونالد ترامب يهاجم حاكم ميشيغان: فاسد وسمم الناس
 بعد إعلان تأييده لـ جو بايدن 

دونالد ترامب يهاجم حاكم ميشيغان: فاسد وسمم الناس

2020/10/30
الساعة 6:07 مساءً
- ‎فيالعالم, جديد الأخبار, حصاد اليوم
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دونالد ترامب يهاجم حاكم ميشيغان: فاسد وسمم الناس
المواطن - ترجمة: منة الله أشرف
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1 حاكم جمهوري صوت للمرشح الديمقراطي:
2 فساد حاكم ميشيغان:

انتقد الرئيس دونالد ترامب، حاكم ولاية ميشيغان، ريك سنايدر، على تويتر، قبل زيارة الرئيس الجمهوري الحالي للولاية المهمة لنتائج الانتخابات الرئاسية الأمريكية.

وغرد ترامب قائلًا: لم أكن أبدًا لأقبل بتأييد هذا الرجل الذي سمم سكان ولاية ميشيغان من خلال الانعدام الجسيم لكفاءته، يجب أن يخجل الحاكم ريك سنايدر من نفسه ومن خدمته الفاسدة، لقد طُلب مني المساعدة في إصلاح ما أفسده.

وتابع ترامب في تغريدته: بايدن قبِل تأييد هذا الفاسد، صوتوا لترامب.

دونالد ترامب يهاجم حاكم ميشيغان فاسد وسمم الناس

وفي تغريدة أخرى قال: ريك سنايدر هو كارثة بشكل عام، حاكم سيئ للغاية، ولقد آذى الكثير من الناس؛ بسبب عدم كفاءته الفادحة، إنه يذكرني بـ جو النائم.

دونالد ترامب يهاجم حاكم ميشيغان فاسد وسمم الناس

حاكم جمهوري صوت للمرشح الديمقراطي:

وتباهى ريك سنايدر المنتمي للحزب الجمهوري بتأييده للمرشح الديمقراطي للرئاسة جو بايدن، وهو يشجع سكان الولاية على التصويت على نفس الأمر، ومن اللافت أن ترامب كان قد خسر بفارق 8 نقاط مئوية في عام 2016 في هذه الولاية أمام الديمقراطية هيلاري كلينتون.

وكان قد ظهر سنايدر على قناة فوكس نيوز ليناقش تصويته لبايدن قائلًا: لا ينبغي أن ندع انتماءنا لحزب ما يعيق عملية صنع القرار الجيد لبلدنا، جو بايدن بالتأكيد أفضل من دونالد ترامب للسنوات الأربع المقبلة.

الأمر الذي دعا دونالد ترامب لمنحه لقب RINO أو المنتمي للحزب الجمهوري اسمًا فقط.

دونالد ترامب يهاجم حاكم ميشيغان فاسد وسمم الناس

فساد حاكم ميشيغان:

ويشير دونالد ترامب لوصف سنايدر بالفساد إلى كارثة مياه فلينت، حيث كان حاكم الولاية مسؤولًا عن الوضع في ذلك الوقت، وقد وافقت ولاية ميشيغان في أغسطس على دفع 600 مليون دولار للسكان المتضررين من أزمة المياه التي بدأت في إبريل 2014.

وكانت قد قامت مدينة فلينت بسحب المياه من نهر فلينت لمدة 18 شهرًا دون معالجتها؛ ما تسبب في تلوث الماء بالرصاص؛ ما أدى بدوره إلى إصابة الكثير من الأشخاص بالتسمم.


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