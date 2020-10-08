راموس يُحطم رقم كاسياس مع منتخب إسبانيا

المواطن - محمد سمعه

نجح المدافع الفذ سيرخيو راموس لاعب نادي ريال مدريد الإسباني، في تجاوز رقم الحارس الأسطوري إيكر كاسياس مع منتخب إسبانيا، حيث شارك راموس في دقائق أكثر مع منتخب اللاروخا برصيد 13340 دقيقة بينما شارك كاسياس في 13336 دقيقة فقط مع منتخب بلاده.

وأصبح راموس أكثر لاعب لعب أكبر عدد من الدقائق في تاريخ المنتخب الإسباني بعد أن شارك في مباراة البرتغال أمس الأربعاء.

وكان سيرخيو راموس شارك للمرة الأولى مع المنتخب الإسباني في 26 مارس 2005 في مباراة جمعت بين اللاروخا ومنتخب الصين، وانتهت بخسارة منتخب الصين بثلاثية دون رد.

إنجازان لـ راموس في وقت واحد مع منتخب إسبانيا

ولم يكتفِ راموس بأن يكون أكثر لاعب لعب أكبر عدد من الدقائق مع منتخب بلاده، لكنه أيضًا اللاعب الذي لعب أكبر عدد من اللقاءات مع منتخب إسبانيا بواقع 173 مباراة دولية، بينما لعب إيكر كاسياس حارس مرمى ريال مدريد السابق 167 مباراة، ولعب تشافي هيرنانديز نجم برشلونة الإسباني السابق مع اللاروخا 133 مباراة دولية.

وكانت مباراة البرتغال ضد إسبانيا التي أُقيمت أمس على ملعب خوزيه ألفالادي في مدينة لشبونة البرتغالية انتهت بالتعادل السلبي.

يذكر أن لاعب وولفرهامبتون الإنجليزي، الإسباني أداما تراوري شارك للمرة الأولى بالأمس مع منتخب بلاده في مباراة البرتغال وقدم مستوى جيدًا.

بطولات راموس مع المنتخب الإسباني

وكان راموس تُوج مع المنتخب الإسباني بلقبين في بطولة أمم أوروبا عامي 2008 و 2012 بالإضافة إلى الفوز بلقب كأس العالم عام 2010 في جنوب إفريقيا وعلى حساب المنتخب الهولندي في المباراة النهائية.

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