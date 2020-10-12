رد حاسم من المفرج حول أزمة شكوى جوميز ضد الهلال

المواطن - محمد سمعه

رد فهد المفرج عضو مجلس إدارة نادي الهلال، على الأنباء المتداولة حول نية الفرنسي بافيتيمبي جوميز تقديم شكوى ضد الزعيم إلى الفيفا بسبب وجود مستحقات مالية متأخرة.

وكان كل من الإعلامي والناقد الرياضي فلاح القحطاني وفايز الروقي عضو المركز الإعلامي بنادي النصر، كشفا عن خطة المهاجم الفرنسي جوميز لتقديم شكوى ضد الزعيم.

الأخبار عن جوميز من حاقدين على الزعيم

وأكد فهد المفرج على أن هذه الأنباء المتداولة غير صحيحة وكاذبة مضيفًا أنها صادرة من حاقدين على كيان الأزرق وزعيم قارة آسيا بحسب حديثه للزميلة “عكاظ”.

وكانت المفاجأة أن الناقد الرياضي عبدالكريم الحمد الناقد الحصري لـ قناة 24 الرياضية قال إن كل ما تردد حول وجود نية من اللاعب الفرنسي لشكوى الهلال، هو مجرد كذبة إبريل.

شكوى جوميز ضد الهلال هو كذبة إبريل !

وقال الحمد: “صحيفة Fotomac التركية هي مصدر الكذبة، وللأسف عندنا في الوسط الإعلامي والرياضي نُصدق، الصحيفة قالت في إبريل 2019 إن الزعيم لم يدفع سوى 4 ملايين من أصل 6 ملايين يورو لشراء جوميز، وعادت بعد سنة و6 أشهر لتقول في أكتوبر 2020 إن الهلال لم يدفع سوى مليوني يورو من أصل 6 ملايين، هل هذا كلام يُصدق”.

يذكر أن الفرنسي جوميز واحد من أهم العناصر الأساسية في تشكيلة الفريق الهلالي، حيث ساهم مؤخرًا في تتويج الزعيم بلقبي دوري أبطال آسيا ودوري الأمير محمد بن سلمان للمحترفين موسم 2019/ 2020.

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