رد مرتضى منصور العنيف بعد قرار إيقافه 4 سنوات

المواطن - محمد سمعه

رد مرتضى منصور رئيس نادي الزمالك المصري، ردًا عنيفًا وناريًا وذلك بعد أن أصدرت اللجنة الأولمبية المصرية أمس الأحد قرارًا بمنعه لمدة 4 سنوات من ممارسة أي نشاط رياضي.

وأصدرت اللجنة الأولمبية المصرية أيضًا قرارًا بتغريمه 100 ألف جنيه نظير ما بدر منه من سب وقذف تجاه شخصيات رياضية مصرية مثل محمود الخطيب رئيس الأهلي المصري وممدوح عباس رئيس الزمالك الأسبق، وهاني العتال نائب رئيس الزمالك وعمرو الجنايني رئيس اللجنة الخماسية في الاتحاد المصري لكرة القدم وحسن مصطفى رئيس الاتحاد الدولي لكرة اليد.

رد مرتضى منصور

وتحدث منصور لـ قناة “صدى البلد” المصرية قائلًا: “أي مؤسسة رياضية لا تحترم القانون ستكون هي ومن فيها إلى مزبلة التاريخ حتى لو كنت أنا منهم”.

وأضاف منصور: “أنا نائب في البرلمان المصري ومعي حصانة، ولهذا من الممنوع فتح تحقيق معي، وهم يقولون إنه تم إيقافي 4 سنوات، وأنا أقول قانونًا لن يتم إيقافي حتى لمدة 4 أيام”.

يذكر أن اللجنة الأولمبية المصرية كانت طلبت من هاني العتال بوصفه نائب رئيس الزمالك ومن مجلس إدارة النادي عقد أول جمعية عمومية لانتخاب رئيس جديد للزمالك.

ويستعد الزمالك لمواجهة فريق الرجاء البيضاوي المغربي في مباراتي الدور نصف النهائي ببطولة دوري أبطال إفريقيا خلال شهر أكتوبر الجاري.

تصريح مثير للجدل من رئيس الزمالك

يذكر أن مرتضى منصور كان تحدث لقناة الزمالك الفضائية وطالب لاعبي الفريق الكروي الأول بالنادي بصفع الحكم على وجهه لو أعطى أي لاعب إنذار أو لمسه خلال المباراة، مما جعل اللاعب التونسي فرجاني ساسي يعتدي على الحكم أمين عمر حكم لقاء الزمالك والمصري البورسعيدي يوم الخميس الماضي.

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