رسالة خاصة من السومة إلى إدريس فتوحي

المواطن - محمد سمعه

وجّه النجم السوري عمر السومة لاعب الأهلي، رسالة خاصة إلى المغربي إدريس فتوحي وذلك بعد ظهوره بشكل جيد في مباراة الباطن أمس الأحد في الجولة الأولى من دوري الأمير محمد بن سلمان للمحترفين.

وكان فتوحي ساهم في فوز الأهلي على الباطن، حيث سجل اللاعب سلمان المؤشر هدف المباراة الوحيد بالدقيقة الثامنة عشر من عمر الشوط الأول.

السومة متفائل بـ إدريس فتوحي

وأكد السومة خلال تصريحات تلفزيونية على أنه متفائل بصفقة فتوحي وبكل الصفقات الجديدة التي أبرمها الأهلي خلال فترة الانتقالات الصيفية.

وكان فتوحي انضم إلى الأهلي قادمًا من نادي الحزم، الذي هبط لدوري الدرجة الأولى بنهاية موسم 2019/2020.

الأهلي في مواجهة صعبة مع الوحدة

ويستعد الراقي لمواجهة الفريق الأول لكرة القدم بنادي الوحدة في الجولة الثانية من دوري كأس الأمير محمد بن سلمان للمحترفين، يوم الخميس، فيما يواجه الباطن فريق الفيصلي، مساء الجمعة المقبلة.

وكان الأهلي أعلن يوم 12 أكتوبر الجاري عن توقيع العقد الرسمي مع المغربي إدريس فتوحي لتمثيل صفوف الفريق الأول لكرة القدم في الموسم الرياضي الجديد.

ونشر حساب النادي الأهلي الرسمي على موقع التدوينات القصيرة “تويتر”، صورًا للاعب فتوحي أثناء توقيع العقد بحضور نائب رئيس النادي الدكتور ياسر محروس، والرئيس التنفيذي وليد سلطان، ومدير الاحتراف محمد العسيري، ووكيله نواف المهدي. وكان النادي الأهلي قد أعلن منذ فترة طويلة عن تعاقده مع إدريس فتوحي لمدة موسم واحد مع أفضلية التجديد لموسم آخر، قادمًا من صفوف الفريق الأول لكرة القدم بنادي الحزم، ولكنه لم يوقع العقود الرسمية.

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