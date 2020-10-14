رسالة طمأنة من باهبري وطبيبة بشأن الموجة الثانية من كورونا

المواطن - الرياض

بعث استشاري الأمراض المعدية الدكتور نزار باهبري، رسالة طمأنة إلى الجميع بشأن الموجة الثانية المحتملة من فيروس كورونا المستجد، والتي قد تستهدف الأطفال على وجه الخصوص.

الكثير يتحدث عن الموجة الثانية الخوف على الاطفال كرونا والاطفال سنابات اليوم مع الدكتورة نورة الازهري pic.twitter.com/kjBDZkoMiZ — نزار باهبري (@DrNezarB) October 13, 2020

وقال باهبري في مقطع فيديو برفقة الطبيبة في الأمراض المعدية نورا الأزهري، عبر حسابه الرسمي بموقع تويتر، اليوم الثلاثاء، حيث أكدت أن حالات إصابة الأطفال بـ كورونا لا تتجاوز 10%، وهي نسبة لا تستدعي القلق، خاصةً وأن كلها حالات بسيطة لا تحتاج أي علاج.

وتابعت نورا الأزهري أن 30% من الأطفال المصابين بكورونا لا يعانون أي أعراض، فيما يعاني 40% من المصابين من ارتفاع درجات الحرارة، مضيفةً أنه لا يمكن التمييز بين الحرارة الناتجة عن البكتيريا وكورونا.

ولفتت إلى أن نوعية كورونا التي تصيب الأطفال تختلف تمامًا عن التي تصيب البالغين، حيث ينتج جسم الأطفال أجسامًا مضادة للفيروس؛ ما يسمح بتكون مناعة ضد كورونا.

كورونا في السعودية:

وأعلنت وزارة الصحة اليوم عن تسجيل (474) حالة إصابة جديدة بفيروس كورونا المستجد خلال الـ24 ساعة الماضية، كما أعلنت عن تعافي ( 500) حالة.

وبذلك يصل عدد إجمالي المصابين بكورونا في المملكة إلى (340089) حالة، فيما وصل إجمالي المتعافين إلى (326339) حالة.

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