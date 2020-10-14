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رسالة طمأنة من باهبري وطبيبة بشأن الموجة الثانية من كورونا
حالات إصابة الأطفال بالفيروس لا تتجاوز 10%

رسالة طمأنة من باهبري وطبيبة بشأن الموجة الثانية من كورونا

2020/10/14
الساعة 12:10 صباحًا
- ‎فيأخبار كورونا, جديد الأخبار, حصاد اليوم
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رسالة طمأنة من باهبري وطبيبة بشأن الموجة الثانية من كورونا
المواطن - الرياض

بعث استشاري الأمراض المعدية الدكتور نزار باهبري، رسالة طمأنة إلى الجميع بشأن الموجة الثانية المحتملة من فيروس كورونا المستجد، والتي قد تستهدف الأطفال على وجه الخصوص.

وقال باهبري في مقطع فيديو برفقة الطبيبة في الأمراض المعدية نورا الأزهري، عبر حسابه الرسمي بموقع تويتر، اليوم الثلاثاء، حيث أكدت أن حالات إصابة الأطفال بـ كورونا لا تتجاوز 10%، وهي نسبة لا تستدعي القلق، خاصةً وأن كلها حالات بسيطة لا تحتاج أي علاج.

وتابعت نورا الأزهري أن 30% من الأطفال المصابين بكورونا لا يعانون أي أعراض، فيما يعاني 40% من المصابين من ارتفاع درجات الحرارة، مضيفةً أنه لا يمكن التمييز بين الحرارة الناتجة عن البكتيريا وكورونا.

ولفتت إلى أن نوعية كورونا التي تصيب الأطفال تختلف تمامًا عن التي تصيب البالغين، حيث ينتج جسم الأطفال أجسامًا مضادة للفيروس؛ ما يسمح بتكون مناعة ضد كورونا.

كورونا في السعودية: 

وأعلنت وزارة الصحة اليوم عن تسجيل (474) حالة إصابة جديدة بفيروس كورونا المستجد خلال الـ24 ساعة الماضية، كما أعلنت عن تعافي ( 500) حالة.

وبذلك يصل عدد إجمالي المصابين بكورونا في المملكة إلى (340089) حالة، فيما وصل إجمالي المتعافين إلى (326339) حالة.

 


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