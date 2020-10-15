رسميًا .. التعاون يُجدد عقد تاوامبا لمدة موسمين

المواطن - محمد سمعه

أعلن نادي التعاون منذ قليل عن إنهاء النادي لإجراءات تجديد عقد المهاجم الكاميروني لياندر تاوامبا لمدة موسمين قادمين.

وذكر الحساب الرسمي لـ سكري القصيم عبر “تويتر” اليوم الخميس أن إدارة النادي المكلفة برئاسة علي الشايعي أنهت إجراءات تجديد العقد للمهاجم الكاميروني حتى نهاية موسم 2021/2022، وذلك بناءً على توصية من المدرب الفرنسي باتريس كارتيرون.

وكان اللاعب قد رفض تمديد عقده مع الفريق الأول لكرة القدم بنادي التعاون، وغاب عن التدريبات الجماعية، في الوقت الذي سعت فيه الإدارة لاستمراره لموسم ثالث، ليرحل عن سكري القصيم

متى ألمح تاوامبا بعودته لـ التعاون ؟

وألمح المهاجم الكاميروني لعودته بعد وقت قليل من إعلان محمد القاسم عن تقديم استقالته من رئاسة مجلس إدارة نادي التعاون بعد 8 سنوات من تواجده في هذا المنصب.

أرقام تاوامبا مع التعاون

وانضم المهاجم الكاميروني إلى صفوف الفريق الأول لكرة القدم بنادي التعاون في 2018 قادمًا من بارتيزان بلغراد الصربي، ولعب معه 45 مباراة في الدوري السعودي وسجل 24 هدفًا، وتوج معه بلقب كأس الملك الموسم الماضي.

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