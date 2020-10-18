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رصد 4 مستودعات مخالفة وضبط 909 آلاف منتج تجميلي بجدة

رصد 4 مستودعات مخالفة وضبط 909 آلاف منتج تجميلي بجدة

2020/10/18
الساعة 1:53 مساءً
- ‎فيجديد الأخبار, حصاد اليوم
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رصد 4 مستودعات مخالفة وضبط 909 آلاف منتج تجميلي بجدة
المواطن - جدة

رصدت هيئة الغذاء والدواء من خلال جولاتها التفتيشية، أربعة مستودعات غير مرخصة في جدة، تقوم بتخزين وتداول منتجات تجميلية مخالفة بلغ عددها 909 آلاف.

وأوضحت الغذاء والدواء، عبر حسابها في “تويتر”، أنه تمت مخالفة المنشآت وإغلاقها واستدعاء الملاك لاستكمال الإجراءات النظامية بحقهم.


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