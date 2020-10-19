رودريغيز يعود إلى الاتحاد

المواطن - مروة نبيل

قرر نادي الاتحاد عودة نجم الرأس الأخضر، غاري رودريغيز إلى صفوف الفريق الأول لكرة القدم خلال منافسات الموسم الرياضي الحالي.

رودريغيز يعود

وأعلن نادي فنربخشة التركي عبر حسابه الرسمي على موقع التدوينات القصيرة “تويتر”، مساء اليوم الاثنين، عن توصله إلى اتفاق مع رودريغيز والنادي على إنهاء الإعارة وعودة اللاعب إلى صفوف الاتحاد، متمنيًا التوفيق له.

وكان نادي الاتحاد قد وافق على إعارة رودريغيز إلى صفوف الفريق الأول لكرة القدم بنادي فنربخشة التركي، على سبيل الإعارة لمدة عامين خلال صيف عام 2019، ويمكن الاطلاع عبر الرابط التالي (اضغط هنا).

وانضم رودريغيز إلى نادي الاتحاد خلال فترة الانتقالات الشتوية 2019 قادمًا من صفوف فريق غلطة سراي، وشارك في 11 مباراة مع العميد في الدوري السعودي للمحترفين وكأس الملك، وسجل هدفًا واحدًا.

الاتحاد يبدأ الموسم بهزيمة

ولعب العميد ضد الاتفاق بالأمس على إستاد مدينة الملك عبدالله الرياضية في جدة “ملعب الجوهرة المشعة”، ضمن منافسات الجولة الأولى من دوري كأس الأمير محمد بن سلمان للمحترفين، وانتهت المباراة بفوز فارس الدهناء بنتيجة 2/ 1.

وانتهى الشوط الأول بالتعادل السلبي بين الفريقين قبل أن يسجل فهد المولد هدف التقدم للعميد من ركلة جزاء عند الدقيقة 59، وأحرز فيليب كيش هدفين من ركلتي جزاء أيضًا ليمنح فريقه الفوز، ويمكن الاطلاع عبر الرابط التالي (اضغط هنا).

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