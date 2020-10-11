سامسونغ GalaxyS20FE مقابل S20.. أيهما الأفضل؟

المواطن - ترجمة: منة الله أشرف

عندما يتعلق الأمر بـ GalaxyS20FE و S20، فهناك اختلافات كافية تستدعي التفكير في أيهما أفضل، ويتمثل الاختلاف الأكبر في السعر مقابل المزايا المختلفة.

يتم تسعير الأجهزة الرئيسية لسامسونغ على غرار S20 بمتوسط 1000 دولار، لكن هناك سوق آخر لمن يريد المرور بنفس التجربة بسعر أقل، وقد فاجأت الشركة الجميع مع GalaxyS20FE.

وعندما تم إطلاق S20 في أوائل عام 2020 فقد كان أول إصدار رئيسي لهذا العام وجاء مع جميع المواصفات التي يتوقعها المرء تقريبًا، من شاشة Super AMOLED المنحنية المزودة بدقة 1440 في 3200 بكسل ومعدل تحديث 120 هرتز إلى نظام كاميرا ممتاز ومعالج Snapdragon 865 ودعم شبكة الجيل الخامس وزجاج Gorilla Glass 6، ولكن ارتفاع سعره أجبر العديدين على إعادة النظر في قرار الشراء.

وحاولت أجهزة أخرى ملء الفراغ مثل Pixel 5 و OnePlus 8T، ولكن اختارت سامسونغ منافستهم كذلك في السعر من خلال Galaxy S20 FE الذي يُعد مزيجًا من المواصفات بسعر جيد.

مقارنة بين GalaxyS20FE و S20

1- على عكس شاشة S20 المنحنية يأتي الهاتف بشاشة مسطحة Super AMOLED أيضًا، مقاس 6.5 بوصة ووزن 190 جرامًا، بينما يتميز هاتف S20 بشاشة مقاس 6.2 بوصة ويزن 163 جرامًا فقط.

2- معدل تحديث 120 هرتز مثل S20.

3- يأتي بدقة 1800 في 2400 + FHD، مقابل دقة 1440 في 3200+ QHD في S20.

4- معالج Qualcomm Snapdragon 865 في كلا الهاتفين.

5- 6 جيجابايت من ذاكرة الوصول العشوائي مقابل 12 في S20، مع مساحة تخزين 128GB في الهاتفين.

6- كاميرا رئيسية وثانوية من الخلف بدقة 12 ميجابكسل في الهاتفين، ومستشعر ثالث مكبر بدقة 8 ميجابكسل مقابل 64 في S20، أما الكاميرا الأمامية فتأتي بدقة 32 ميجابكسل مقابل 10 ميجابكسل في S20.

7- أما عن البطارية فتأتي بسعة 4500 ميلي أمبير بالساعة مقابل 4000 في S20.

8- وعلى الرغم من أن S20 جلب بعض الألوان الجديدة مثل كلاود بلو، كوزميك جراي، كلاود بينك، فإن S20 FE يتميز أيضًا بالوان مختلفة مثل كلاود ريد، كلاود نيفي، كلاود لافاندر، كلادو أورانج، كلاود وايت، كلاود مينت.

سعر GalaxyS20FE

ويأتي سعرGalaxyS20FE بـ 700 دولار مقابل سعر إطلاق وصل لـ 1000 دولار لـ S20.

وسلطت المقارنة السابقة الضوء على أن S20 FE مقابل S20 هو أكثر من مجرد مقارنة هاتف بهاتف، فكل الصفات السابقة تجعله بالتأكيد أحد أفضل هواتف الأندرويد في السوق، ويمكن وصفه بأنه يمثل تحولًا في استراتيجيات سامسونغ بإصدار هاتف جيد في متناول الجميع بل يمكن أن يساعد أيضًا في تحويل سوق الهواتف الذكية من خلال تشجيع صانعي الهواتف الذكية الآخرين على اتباع مسار مماثل.

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