سبب رحيل صالح آل عباس عن النصر

المواطن - محمد سمعه

بيّن اللاعب صالح آل عباس، لاعب النصر المُعار حاليًّا لنادي الباطن، السبب الذي جعله يرحل عن أصفر العاصمة خلال فترة الانتقالات الصيفية الجارية.

وكان نادي الباطن أعلن يوم الأربعاء الماضي عن تعاقده مع اللاعب آل عباس، قادمًا من نادي النصر على سبيل الإعارة لمدة موسم رياضي واحد.

هدف صالح آل عباس بعد الانضمام لـ الباطن:

وأكد آل عباس أنه فضّل الرحيل عن النصر بسبب وجود المهاجم المغربي عبدالرزاق حمدالله، مضيفًا أنه أراد تطوير قدراته وإثبات ذاته وفقًا لـ الزميلة “الاقتصادية”.

آل عباس اختار الباطن بعد قدوم 5 عروض له:

وأشار آل عباس إلى أن 5 أندية رغبت في ضمه قبل الانضمام إلى الباطن بما فيهم نادي أبها، الذي لعب على سبيل الإعارة في الموسم الماضي، لكنه فضّل الانتقال إلى الباطن كون العرض كان جديًّا.

وكان آل عباس لعب في موسم 2019/ 2020 مع فريق أبها على سبيل الإعارة قادمًا من النصر.

يذكر أن صالح آل عباس كان انضم إلى النصر في عام 2019 قادمًا من نادي نجران.

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