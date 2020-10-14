سبب يُهدد مشاركة كاريلو في ديربي الرياض

المواطن - مروة نبيل

أصبح نجم الفريق الأول لكرة القدم بنادي الهلال، البيروفي أندريه كاريلو مهددًا بالغياب عن ديربي الرياض ضد النصر في النسخة الجديدة من دوري كأس الأمير محمد بن سلمان للمحترفين.

مواجهة الأرجنتيني قد تبعد كاريلو

ويواجه منتخب بيرو الأول لكرة القدم نظيره الأرجنتيني، يوم 17 من شهر نوفمبر المقبل، ضمن تصفيات أمريكا الجنوبية المؤهلة إلى نهائيات كأس العالم 2022، وذلك قبل ديربي الرياض بـ4 أيام فقط، ما يعني غياب كاريلو عن المباراة.

وأكدت تقارير صحافية أن البروتوكول المرتقب لبطولة الدوري السعودي للمحترفين، ينص على خضوع أي لاعب، قادم من خارج السعودية في حجر صحي لمدة يومين، للتأكد من عدم إصابته بفيروس كورونا المستجد.

وفي حال وصول كاريلو إلى السعودية بعد يوم من مباراة بيرو ضد الأرجنتيني أي يوم 18 نوفمبر، ويخضع بعد ذلك ليومين في الحجر الصحي فإنه سيعود إلى الهلال ليلة ديربي الرياض، ما يُقلص من فرص مشاركته.

ديربي الرياض

ومن المقرر أن يُقام ديربي الرياض بين الهلال والنصر، يوم 21 من شهر نوفمبر المقبل، في إطار مواجهات الجولة الخامسة من دوري كأس الأمير محمد بن سلمان للمحترفين، ويمكن الاطلاع عبر الرابط التالي (اضغط هنا).

ويبدأ الفريق الأول لكرة القدم بنادي الهلال مشواره في دوري كأس الأمير محمد بن سلمان للمحترفين، مساء يوم السبت المقبل، بمواجهة العين الصاعد حديثًا، ويطمح لتحقيق انطلاقة مميزة في بداية رحلة البحث عن الاحتفاظ باللقب.

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