‎الرئيسية
الرياضة
سجل الأبطال.. 6 أندية توجت بلقب الدوري السعودي للمحترفين
الهلال يتصدر القائمة بـ5 ألقاب والنصر ثانيًا

سجل الأبطال.. 6 أندية توجت بلقب الدوري السعودي للمحترفين

2020/10/15
الساعة 6:04 مساءً
- ‎فيالرياضة, حصاد اليوم
93
0
طباعة
سجل الأبطال.. 6 أندية توجت بلقب الدوري السعودي للمحترفين لاعبو الهلال يحتفلون باللقب
المواطن - مروة نبيل
العناوين الفرعية إخفاء
1 الدوري السعودي للمحترفين
1.1 انطلاق دوري محمد بن سلمان السبت المقبل

نجحت 6 أندية في التتويج بلقب الدوري السعودي للمحترفين منذ انطلاقه موسم 2008/ 2009، ويتصدر الفريق الأول لكرة القدم بنادي الهلال القائمة.

الدوري السعودي للمحترفين

وكشف حساب دوري المحترفين على موقع التدوينات القصيرة “تويتر”، سجل الأبطال، وقال: “6 أبطال لـ12 نسخة سابقة، 5 مرات الهلال، 3 مرات النصر، ولقب لكل من الاتحاد، الفتح، الشباب والأهلي.. لقب آخر لأحد الفرق الستة أم بطل جديد؟”.

الهلال
لاعبو الهلال يحتفلون باللقب

وتوج الفريق الأول لكرة القدم بنادي الهلال باللقب في مواسم 2009/ 2010، 2010/ 2011، 2016/ 2017، 2017/ 2018، و2019/ 2020، وحصد الهلال البطولة مواسم 2013/ 2014، 2014/ 2015 و2018/ 2019.

وحصل على لقب بطولة الدوري السعودي للمحترفين مرة واحدة كل من؛ الاتحاد موسم 2008/ 2009، الأهلي 2015/ 2016، والشباب موسم 2011/ 2012، بالإضافة إلى فريق الفتح في 2012/ 2013.

 

الدوري السعودي للمحترفين
سجل الأبطال

انطلاق دوري محمد بن سلمان السبت المقبل

وكانت رابطة المحترفين قد أعلنت عن جدول مباريات دوري كأس الأمير محمد بن سلمان للمحترفين موسم 2020/ 2021، والمقرر انطلاقها يوم 17 من شهر أكتوبر الجاري، بمواجهة الشباب ضد أبها.

وترددت أنباء خلال الأيام الماضية عن احتمالية تأجيل انطلاقة منافسات بطولة الدوري السعودي للمحترفين موسم 2020/ 2021؛ لمنح الأندية المزيد من الوقت للاستعداد بشكل أفضل، ويمكن الاطلاع عبر الرابط التالي (اضغط هنا).

الدوري السعودي
كأس الدوري

ذات صلة :
  • مفاجأة بشأن شكوى الاتحاد ضد النصر
    •
  • الشهراني يناقش أبرز التحديات التي تواجه الأسر المنتجة بعسير
    •
  • اعتقال وداد بابكر زوجة البشير بعد 24 ساعة من إطلاق سراحها
    •
  • خطة هتان باهبري للبقاء في الهلال
    •
    Subscribe
    نبّهني عن
    0 تعليقات
    Inline Feedbacks
    View all comments


    شارك الخبر
    "> المزيد من الاخبار المتعلقة :