سجل الأبطال.. 6 أندية توجت بلقب الدوري السعودي للمحترفين

المواطن - مروة نبيل

نجحت 6 أندية في التتويج بلقب الدوري السعودي للمحترفين منذ انطلاقه موسم 2008/ 2009، ويتصدر الفريق الأول لكرة القدم بنادي الهلال القائمة.

الدوري السعودي للمحترفين

وكشف حساب دوري المحترفين على موقع التدوينات القصيرة “تويتر”، سجل الأبطال، وقال: “6 أبطال لـ12 نسخة سابقة، 5 مرات الهلال، 3 مرات النصر، ولقب لكل من الاتحاد، الفتح، الشباب والأهلي.. لقب آخر لأحد الفرق الستة أم بطل جديد؟”.

وتوج الفريق الأول لكرة القدم بنادي الهلال باللقب في مواسم 2009/ 2010، 2010/ 2011، 2016/ 2017، 2017/ 2018، و2019/ 2020، وحصد الهلال البطولة مواسم 2013/ 2014، 2014/ 2015 و2018/ 2019.

وحصل على لقب بطولة الدوري السعودي للمحترفين مرة واحدة كل من؛ الاتحاد موسم 2008/ 2009، الأهلي 2015/ 2016، والشباب موسم 2011/ 2012، بالإضافة إلى فريق الفتح في 2012/ 2013.

انطلاق دوري محمد بن سلمان السبت المقبل

وكانت رابطة المحترفين قد أعلنت عن جدول مباريات دوري كأس الأمير محمد بن سلمان للمحترفين موسم 2020/ 2021، والمقرر انطلاقها يوم 17 من شهر أكتوبر الجاري، بمواجهة الشباب ضد أبها.

وترددت أنباء خلال الأيام الماضية عن احتمالية تأجيل انطلاقة منافسات بطولة الدوري السعودي للمحترفين موسم 2020/ 2021؛ لمنح الأندية المزيد من الوقت للاستعداد بشكل أفضل، ويمكن الاطلاع عبر الرابط التالي (اضغط هنا).

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