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سرور: يجب فوز النصر بأول 3 مباريات ليُنافس على الدوري
مؤكدًا سهولة مواجهات الفريق المنافس

سرور: يجب فوز النصر بأول 3 مباريات ليُنافس على الدوري

2020/10/13
الساعة 7:32 مساءً
- ‎فيالرياضة, حصاد اليوم
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سرور: يجب فوز النصر بأول 3 مباريات ليُنافس على الدوري لاعبو العالمي
المواطن - مروة نبيل
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1 سرور يُطالب لاعبي النصر بالفوز
1.1 العالمي الموسم الماضي

طالب نجم نادي النصر والمنتخب السعودي السابق، هاشم سرور لاعبي العالمي بضرورة تحقيق الفوز في أول 3 مباريات بمنافسات دوري كأس الأمير محمد بن سلمان للمحترفين.

سرور يُطالب لاعبي النصر بالفوز

وقال هاشم سرور عبر حسابه الخاص على موقع التدوينات القصيرة “تويتر”: “الثلاث مباريات الأولى تعتبر المنعطف الأول للنصر بحيث قوة الأندية الثلاث التي تلاقي العالمي”.

وتابع: “ومن الجانب الآخر نجد أن منافس النصر لدية أسهل ثلاث مباريات متتالية، والواضح أن النصر لا بد أن يكسب الثلاث مباريات حتى يواصل مشوار التنافس على بطولة الدوري”.

ومن المقرر أن يبدأ العالمي مشواره في دوري كأس الأمير محمد بن سلمان للمحترفين موسم 2020/ 2021، يوم الأحد المقبل، بمواجهة الفريق الأول لكرة القدم بنادي الفتح على ملعب الأمير فيصل بن فهد.

النصر
جانب من مران العالمي

العالمي الموسم الماضي

وأنهى الفريق الأول لكرة القدم بالعالمي منافسات دوري كأس الأمير محمد بن سلمان للمحترفين في المركز الثاني بعد منافسة قوية مع الهلال البطل، ويطمح للظهور بشكل مميز واستعادة اللقب في الموسم الجديد.

وظهر العالمي بشكل مميز في منافسات بطولة دوري أبطال آسيا 2020، حيث نجح في التأهل إلى الدور نصف النهائي، ليواجه بيرسبوليس الإيراني، إلا أنه خسر بركلات الترجيح في مباراة امتدت إلى الأشواط الإضافية.


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