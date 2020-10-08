النصر يسعى لتجديد عقد فيتوريا مقابل 4 ملايين يورو

المواطن - مروة نبيل

تسعى إدارة نادي النصر برئاسة صفوان السويكت لتجديد عقد المدير الفني البرتغالي روي فيتوريا للاستمرار مع الفريق الأول لكرة القدم خلال الفترة المقبلة.

النصر يسعى لبقاء فيتوريا

وقدمت إدارة النصر عرضًا جديدًا للمدرب البرتغالي من أجل إقناعه بالموافقة على تجديد عقده لمدة موسمين، على أن يتقاضى راتبًا سنويًا يُقدر بـ4 ملايين يورو، وذلك وفقًا لـ”جول”.

وينص عقد روي فيتوريا السابق مع نادي النصر على تقاضيه 6 ملايين يورو خلال موسم ونصف، وهو الأمر الذي طلبه المدير الفني البرتغالي، حيث يُريد الحصول على نفس مزايا العقد السابق.

وكان نادي النصر قد تعاقد مع المدرب البرتغالي في يناير عام 2018، وقاد الفريق الأول لكرة القدم لحصد لقبي كأس دوري الأمير محمد بن سلمان للمحترفين موسم 2018/ 2019، وكأس السوبر السعودي.

إدارة النصر تُجهز البديل

وفي الوقت ذاته، قررت الإدارة النصراوية فتح خط المفاوضات مع أكثر من مدير فني، تحسبًا لعدم التوصل إلى اتفاق مع فيتوريا لتجديد عقده خلال الفترة المقبلة، قبل انطلاق منافسات الموسم الرياضي الجديد.

ومن المقرر أن يحسم المدرب البرتغالي موقفه من الاستمرار مع الفريق الأول لكرة القدم بنادي النصر خلال الأيام القليلة المقبلة، خاصة أن العالمي مقبل على موسم جديد، ولديه العديد من التحديات سواء المحلية أو القارية.

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