سر تحول هدى الإتربي من المحاماة والعمل بالبنوك إلى الفن

المواطن _ متابعه

في الساعات القليلة الماضية برز اسم الفنانة المصرية هدى الإتربي، تحديدًا بعد طلتها على الريد كاربت في مهرجان الجونة السينمائي، تلك الطلة التي أثارت جدلاً واسعًا على مواقع التواصل الاجتماعي، خاصة وأنّ البعض وصفها بأنّها الطلة الأجرأ على الإطلاق.

المحامية هدى الإتربي

بالرغم من أن اسم هدى الإتربي لايزال حديث العهد في مجال الفن بمصر، لكنّ طلتها في مهرجان الجونة دفع الكثيرين لمحاولة معرفة كآفة المعلومات التي تتعلق بالممثلة الشابة، خاصة بعدما احتل اسمها عمليات البحث.

بدأت الفنانة الشابة مشوارها الفني قبل حوالي 4 سنوات، بالرغم من أنّها تخرجت من كلية الحقوق لكنها لم ترغب في العمل بتلك المهنة، خاصة وأنّ دراستها للحقوق كانت فقط تنفيذًا لأوامر والدها، بعد تخرجها عملت في أحد البنوك لحوالي 3 سنوات إلّا أنّها أيضًا لم تكن قد حققت طموحها بعد فقررت تغيير الطريق إلى طريق جديد نحو عالم الفن.

دراسة السينما

قررت هدى الإتربي دراسة السينما والتحقت بعدة ورش خاصة، لتبدأ بعد ذلك في البحث عن فرصة للدخول إلى عالم الفن.

في عام 2016 قررت “الإتربي” السفر إلى الإمارات لحضور مهرجان دبي السينمائي، خاصة وأنّها في ذلك الوقت كانت ضمن المشاركين في بعض الأفلام القصيرة، لتكون تلك اللحظة هي بداية تغير مسار حياتها، فأثناء تواجدها بالمهرجان التقت صديق لها يعمل مخرجا يبحث عن بطلة لفيلم قصير، ومن هنا انطلقت رحلتها الفنية بشكل أكبر.

بدأت دخول مجال السينما، بفيلم قصير يحمل اسم “قصة حب”، وبعدها مسلسل «طلعت روحي» عام 2017، وكان آخرها مسلسل “الوجه الآخر” مع الفنان ماجد المصري، كما عملت كموديل في فيديو كليب أغنية “100 وش” لتامر حسني وأحمد شيبة ودياب ومصطفى حجاج عام 2018.

وبدأت هدى الإتربي مشوارها الفني في مصر من خلال فيلم “علي بابا” عام 2018، لتتوالى أعمالها بعدد ذلك وتشارك في أعمال هامة منها “ممنوع الاقتراب والتصوير، مليكة، طلعت روحي، الزوجة الـ18، كلبش 3” وفيلم “نادي الرجال السري” وغيرها، وكانت آخر أعمالها مسلسلات “فرصة تانية، خيانة عهد، ختم النمر، القمر آخر الدنيا”.

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