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سعود الطبية: أبعدوا أطفالكم عن مثيرات الربو مع قرب حلول الشتاء
نصحت بعدم الخروج وقت الغبار والرياح المثيرة للأتربة إلا للضرورة القصوى

سعود الطبية: أبعدوا أطفالكم عن مثيرات الربو مع قرب حلول الشتاء

2020/10/05
الساعة 10:56 صباحًا
- ‎فيجديد الأخبار, حصاد اليوم
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سعود الطبية: أبعدوا أطفالكم عن مثيرات الربو مع قرب حلول الشتاء
المواطن - الرياض

شددت مدينة الملك سعود الطبية ممثلة بمستشفى الأطفال، على أهمية اتباع المصابين بالربو على الخطة العلاجية، وأخذ الدواء بالطريقة الصحيحة، بالإضافة إلى الابتعاد عن مثيرات الربو، وذلك مع قرب دخول فصل الشتاء.

وحذرت المدينة على لسان استشاري الأطفال والأمراض الصدرية د.عبير الحربي من تغيرات الطقس خلال هذه الأيام وخاصة لمرضى الربو من عدم الخروج في وقت الغبار والرياح المثيرة للأتربة إلا للضرورة القصوى.

ونوهت د.الحربي إلى أن الربو مرض مزمن يصيب الأطفال والكبار ويسبب انقباضًا بالقصيبات الهوائية نتيجة تحسس من مثيرات خارجية مثل: الفيروسات، الروائح القوية كالبخور، استنشاق دخان السجائر، الدخان الناتج عن حرق الحطب والفحم، والقشرة الناتجة عن شعر الحيوانات الأليفة والمواشي.

وشددت د.الحربي على ضرورة المتابعة لدى طبيب الأسرة أو طبيب الأطفال للتأكد من التشخيص وصرف الدواء اللازم، حيث توجد عدة خيارات متوفرة لعلاج الربو مثل البخاخات الموسعة للشعب ، إلى جانب العلاجات الوقائية بأنواعها مثل بخاخ الكورتيزون.

 


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