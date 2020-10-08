سعيد المولد يُحدد وجهته المقبلة

المواطن - محمد سمعه

يبدو أن سعيد المولد ظهير أيمن الفريق الكروي الأول بـ الأهلي استقر على وجهته الجديدة، بعدما أبدى رغبته مؤخرًا في مغادرة الأهلي.

وفي وقت سابق، نشر المولد صورتين عبر حسابه في Snap Chat، حيث كانت الأولى وهو يُلوح بيده في إشارة منه إلى توديع جماهير الأهلي والصورة الثانية له وهو يُمسك بحقيبته ومتجهًا للرحيل عن قلعة الراقي.

سعيد المولد سيرحل للدوري الكويتي

وأكدت تقارير صحافية على أن المولد يُفكر في الانتقال للدوري الكويتي، بعدما تفاوض معه أحد الأندية الكويتية لضمه قبل نهاية فترة الانتقالات الصيفية الحالية.

وطلب المولد من قبل من مجلس إدارة الأهلي، السماح له بالرحيل خاصة أنه تلقى عروضًا من أندية أخرى للانضمام لأحدهم وفقًا لـ الزميلة “الرياضية”.

ورد مجلس إدارة الأهلي على طلب سعيد المولد، حيث أكدوا له أن القرار النهائي في يد المدرب الصربي فلادان ميلويفيتش.

المولد لم يدخل بعد الفترة الحرة مع الأهلي

يذكر أن المولد لم يدخل حتى الآن في الفترة الحرة مع الراقي مما جعله يطلب من إدارة الأهلي السماح له بالرحيل.

وكان نادي الرائد نفى مؤخرًا رغبته في التعاقد مع المولد في حال رحل عن الأهلي، كما أضاف النادي أن هذا القرار بيد المدرب البلجيكي هاسي وفقًا لـ”الرياضية”.

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