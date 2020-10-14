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سهم الكابلات يقفز قرابة 10 % خلال تداولات الأربعاء

سهم الكابلات يقفز قرابة 10 % خلال تداولات الأربعاء

2020/10/14
الساعة 5:24 مساءً
- ‎فياقتصاد, جديد الأخبار, حصاد اليوم
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سهم الكابلات يقفز قرابة 10 % خلال تداولات الأربعاء
المواطن - الرياض
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1 أداء سهم الكابلات اليوم
2 أداء سوق الأسهم اليوم

قفز سهم الكابلات السعودية بنسبة تصل إلى 10 % من قيمته خلال تداولات اليوم الأربعاء ليغلق عند 27.15 ريال.

أداء سهم الكابلات اليوم

وتم افتتاح التداول على سهم شركة الكابلات السعودية اليوم عند 25.40 مرتفعًا عن سعر الإغلاق يوم أمس والذي وصل إلى 24.72 ريال فيما بلغت قيمة الارتفاع حوالي 2.43 ريال عند نهاية جلسة اليوم.

وبلغ عدد صفقات سهم الكابلات اليوم 15,154 صفقة فيما بلغ متوسط كمية الصفقة 1,209 أسهم، وكان إجمالي كمية أسهم الكابلات المتداولة 18,325,888 سهمًا بقيمة 488,858,187.60 ريال.

أداء سوق الأسهم اليوم

من جهة أخرى أغلق مؤشر سوق الأسهم السعودية الرئيسية اليوم منخفضًا بـ 8.97 نقاط ليقفل عند مستوى 8592.10 نقطة، وبتداولات بلغت قيمتها أكثر من 12.2 مليار ريال.

وبلغ عدد الأسهم المتداولة أكثر من 540 مليون سهم تقاسمتها أكثر من 480 ألف صفقة، سجلت فيها أسهم 90 شركة ارتفاعًا في قيمتها، فيما أغلقت أسهم 101 شركة على تراجع.

وكانت أسهم شركات الكابلات السعودية، وزين السعودية، وأنابيب، وأميانتيت، ومسك الأكثر ارتفاعًا، أما أسهم شركات شمس، والخليجية العامة، وبوبا العربية، وأنعام القابضة، وكيان السعودية فكانت الأكثر انخفاضًا في التعاملات، حيث تراوحت نسب الارتفاع والانخفاض ما بين 9.83% و 3.18%.

فيما كانت أسهم شركات دار الأركان، وسيرا، وأسمنت الجوف، والكابلات السعودية، وأنابيب هي الأكثر نشاطًا بالكمية، كما كانت أسهم شركات سيرا، ودار الأركان، والكابلات السعودية، وأنابيب، وتهامة هي الأكثر نشاطًا في القيمة.


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