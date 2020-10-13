شاهد شاحن iPhone 12 اللاسلكي المغناطيسي قبل #AppleEvent

المواطن - ترجمة: منة الله أشرف

طرحت شركة MPOW اليابانية وهي شركة تصنيع ملحقات خارجية، شاحن آيفون 12 iPhone 12 اللاسلكي المتصل مغناطيسيًا، مما عزز التكهنات بأن الجيل الجديد من آبل سيدعم هذه التقنية.

وأعلنت الشركة أن الشاحن الذي لم يكشف عن اسمه حتى الآن مصمم لدعم مواصفات الشحن المغناطيسي الجديدة الذي يأتي لأول مرة مع هواتف آبل في آيفون 12 iPhone 12.

ووفقًا لـ MPOW، يشتمل الشاحن على مغناطيس على شكل حلقة يتم وضعه بشكل استراتيجي بحيث يتوافق مع ترتيب مماثل في iPhone 12، وتعالج الآلية المغناطيسية عيوب الحلول اللاسلكية الحالية مثل توقف الشحن بالإضافة إلى مشاكل في نقل الطاقة.

موعد إطلاق شاحن iPhone 12 اللاسلكي

وتوقعت الشركة اليابانية إطلاق الشاحن اللاسلكي المغناطيسي في ديسمبر المقبل.

ولفت موقع Apple Insider إلى أن آبل حاولت سابقًا ابتكار شاحن لاسلكي باستخدام تقنية AirPower المطورة من الشركة والتي قد تم تصميمها لشحن ما يصل إلى ثلاثة أجهزة في وقت واحد لكن تم إلغاء المشروع رسميًا في أوائل عام 2019 بسبب عقبات هندسية، وفي غضون ذلك، تدخلت الشركات المصنعة التابعة لجهات خارجية مثل Nomad لتقديم خيارات الشحن اللاسلكي، ومن غير الواضح ما إذا كانت قد استفادت من هذه التقنية في الشاحن الجديد أم لا.

ويُشاع أن شركة آبل ستطلق قرص شحن لاسلكي مغناطيسي ذا علامة تجارية إلى جانب iPhone 12 في حدث اليوم وتشير التسريبات الأخيرة إلى أن ذلك الشاحن سيعيد إحياء MagSafe وقد كان عبارة عن نظام شحن لـ Macbook يتميز بموصل دي سي المغناطيسي الذي يضمن فصل كابل الطاقة في الأوقات غير الضرورية ويساعد على منع تلف أو إضعاف الكيبلات بمرور الوقت، بالإضافة إلى أنه يضمن توصيل المقبس في النظام للحصول على اتصال سريع وآمن.

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