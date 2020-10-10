شاهد.. معلم يحول غرفة بمنزله إلى فصل ذكي لتدريس الفيزياء

المواطن - الرياض

بادر معلم فيزياء بمحافظة المخواة، إلى تحويل إحدى غرف منزله إلى فصل دراسي مجهز بالوسائل التقنية الحديثة.

#فيديو نماذج العطاء المعلم عبدالله بن سعود الغامدي يحوّل منزله فصلاً دراسياً مجهزاً بالوسائل التقنية الحديثة. pic.twitter.com/vFt3WnOEnS — إدارة تعليم المخواة (@moe_mkh) October 8, 2020

وقال المعلم عبدالله بن سعود الغامدي، إن الخطوة جاءت بتوجيهات قائد المدرسة التي يعمل بها، لافتاً إلى أنه يستخدم بعض الوسائل التعليمية التقنية من بينها جهاز كومبيوتر وسماعات للتواصل مع الطلاب، وكاميرا وحامل للإضاءة وسبورة ذكية.

وأضاف أنهم نفذوا التجربة بعد إجراء عدة اختبارات، أثبتت تقبل الطلاب لطريقة الشرح، إذ كانت نتائجهم ممتازة، وكانوا أكثر استيعابًا.

وأشار المعلم عبدالله الغمدي إلى أنهم يقدمون الدروس بطريقة مبسطة، وخاصة عند شرح المعادلات.

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