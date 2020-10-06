شاهد.. مواجهات بين الشرطة الإسرائيلية ومخالفي الإجراءات الاحترازية

المواطن - متابعة

اندلعت مواجهات بين الشرطة الإسرائيلية ومجموعة من الحريديم ( المتشددين) في القدس المحتلة على خلفية خرقهم تعليمات وزارة الصحة فيما يخص قواعد العزل الصحي لكبح وباء كورونا.

وبدأت الاشتباكات بعد توجه الحريديم إلى مقبرة للصلاة على أحد الحاخامات الكبار، حيث تم الإعلان عن وفاته جراء فيروس كورونا.

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