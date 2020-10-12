شرطة موريتانيا تستعد لاستدعاء ولد عبدالعزيز بسبب تهم فساد

المواطن - متابعة

أفادت مصادر صحفية، مساء أمس الأحد، بأن شرطة الجرائم الاقتصادية تستعد لاستدعاء الرئيس الموريتاني السابق محمد ولد عبدالعزيز على خلفية تهم فساد موجهة ضده.

وأضافت المصادر أن أبرز التهم الموجهة ضد ولد عبدالعزيز هي الفساد وغسيل الأموال، توصلت إليها شرطة الجرائم الاقتصادية من معلومات البحث الأولي.

وأشارت إلى أن النيابة العامة تستعد لاستدعاء الرئيس السابق محمد ولد عبدالعزيز مرة أخرى، رفقة مسؤولين آخرين مشمولين في التحقيق، بحسب صحيفة “صحراء ميديا”.

وكشفت لجنة تحقيق شكلها البرلمان الموريتاني مطلع العام الحالي، عن عمليات فساد واسعة جرت في ظل حكم ولد عبدالعزيز.

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