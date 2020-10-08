شرط الهلال للتفريط في هتان باهبري

المواطن - محمد سمعه

سبق للاعب هتان باهبري لاعب الفريق الكروي الأول بنادي الهلال أن ألمح إلى أنه بات قريبًا من مغادرة النادي بعدما نشر فيديو له وهو مجتمع مع وكيل أعماله.

وكان باهبري انضم إلى الهلال في فبراير 2019 قادمًا من نادي الشباب لمدة 3 سنوات.

وسيوافق الهلال على رحيل باهبري بشرط واحد وهو الحصول على مقابل مادي مُجزٍ أو إجراء صفقة تبادلية مع أي نادٍ يرغب بضمه، وهو ما أكده الناقد الرياضي والإعلامي حمود القحطاني عبر حسابه في “تويتر”.

هتان باهبري مستمر مع الأزرق في حال عدم تحقيق الشرط

وإذا لم يتحقق شرط الهلال، فاللاعب باهبري مستمر مع الفريق خلال الفترة المقبلة.

وأكدت تقارير صحافية مؤخرًا، أن باهبري تلقى أكثر من عرض للرحيل، بعدما وضعته إدارة الهلال على قائمة المغادرين سواء عن طريق بيع عقده أو الإعارة، ولكنه يرفض ويطلب توقيع مخالصة مالية.

وأشارت التقارير إلى أن النجم الهلالي يملك 5 عروض من أندية الأهلي، الاتحاد، الشباب، الوحدة والاتفاق، واجتمع مع وكيل أعماله من أجل مناقشة هذه العروض والتوصل إلى آلية لإنهاء ارتباطه مع الهلال.

وجاء في الفيديو الذي نُشر عبر حساب هتان باهبري في Snap Chat قائلًا: “اجتماع خفيف ولطيف، والله يكتب اللي فيه الخير”.

هتان باهبري عانى من قلة المشاركة

وكان باهبري عانى مؤخرًا منذ انضمامه إلى الهلال من عدم اللعب بصورة منتظمة مع بطل دوري محمد بن سلمان للمحترفين موسم 2019/ 2020.

وفي يوليو الماضي، قال الإعلامي عبدالعزيز المريسل الناقد الحصري لقناة 24 الرياضية: إن نادي الهلال يُفكر في إعادة اللاعب باهبري لصفوف نادي الشباب خلال الفترة المقبلة.

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