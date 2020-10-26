شروط التقديم على مسار التميز للابتعاث عبر safeer

المواطن - الرياض

كشفت وزارة التعليم عن الشروط التي يجب أن تتوفر في الطلاب المتقدمين إلى منحة مسار التميز للابتعاث، التي أتاحتها المملكة في 72 جامعة دولية في تخصصات مختلفة.

شروط مسار التميز للابتعاث

هناك عدة شروط يجب أن تتوافر في الطلاب المتقدمين إلى مسار التميز للابتعاث، والتي لا يمكن أن يتم اعتماد أو قبول الطلب المتقدم بدونها وتأتي أبرز تلك الشروط:

لا بد أن يكون المتقدم سعودي الجنسية.

يجب أن يتميز بحسن السير والسلوك.

الحصول على قبول مباشر غير مشروط في تخصص أكاديمي أو مهني، وذلك في إحدى المؤسسات التعليمية المحددة للحصول على درجات البكالوريوس أو الماجيستير أو الدكتوراه.

الانتظام في الدراسة خاصة وأنها ستكون في دولة المركز الرئيسي للمؤسسة التعليمية.

يجب على الطالب معادلة الشهادة السابقة في حالة حصوله عليها من إحدى المؤسسات التي تقع خارج المملكة.

التحقق من صحة الوثائق والمستندات ليتم اعتماد طلبه من الجهة المختصة.

يشتمل مسار التميز للابتعاث التي أعلنت عنه وزارة التعليم أمس، على عدة تخصصات مختلفة للطلبة والطالبات، للحصول على البكالوريوس أو الماجستير أو الدكتوراه من 72 جامعة أعلنتهم وزارة التعليم.

جامعات مسار التميز للابتعاث وأهم التخصصات

ويوفر مسار التميز للابتعاث، عدة تخصصات جامعية متنوعة تمكن الطلاب من الحصول على درجة علمية خارج حدود المملكة، من 72 جامعة عالمية مرموقة، لم يتم الإعلان عنها بعد، وتأتي أبرز تلك التخصصات كما يلي:

أولًا: الأعمال الإدارية والتجارية:

تخصص إدارة الأعمال.

تخصص إدارة وسياسة عامة.

تخصص الموارد البشرية.

الخدمات الشخصية:

تخصص إدارة الضيافة.

تخصص الرياضة والإدارة الرياضية.

تخصص السياحة والإدارة السياحية والفندقة.

تخصص فنون الطّهي.

ثانيًا: الدراسات الإنسانية

تخصص الآداب.

تخصص الثروبولوجيا.

تخصص التاريخ.

تخصص علم الآثار.

تخصص الفلسفة.

تخصص المتاحف.

الصحافة والإعلام:

تخصص الإعلام والاتصال.

تخصص المكتبات وعلم المعلومات.

ثالثًا: العلوم الاجتماعية والسلوكية:

تخصص الاقتصاد.

تخصص العدالة الاجتماعية.

تخصص علم الاجتماع.

تخصص العلوم السياسية والعلاقات الدولية.

اللغات:

تخصص اللسانيات.

الهندسة المعمارية والبناء:

تخصّص العمارة.

حماية البيئة:

تخصص العلوم البيئية والإدارية.

الخدمات الأمنية:

تخصص الأمن الوطني.

الخدمات الاجتماعية:

تخصص الخدمة الاجتماعية.

العلوم الفيزيائية:

تخصص الجغرافيا.

تخصص علوم البحار.

إطلاق مسار التميز للابتعاث

وكشفت وزارة التعليم عن تفاصيل مسار التميز للابتعاث الذي تم إطلاقه اليوم ويشمل 32 تخصصًا في 70 جامعة حول العالم.

ورفع وزير التعليم د. حمد بن محمد آل الشيخ شكره وامتنانه لمقام خادم الحرمين الشريفين وسمو ولي عهده الأمين -حفظهما الله- بمناسبة إطلاق المسار، وعلى ما يقدمانه من دعم لامحدود لقطاع التعليم بشكل عام، ودعم برنامج الابتعاث بشكل خاص.

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