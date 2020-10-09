صاروخ خارق من تطوير إيلون موسك للجيش الأمريكي

المواطن - ترجمة: منة الله أشرف

تطور شركة سبيس إكس، المملوكة لـ إيلون موسك، سلاحًا جديدًا للجيش الأمريكي عبارة عن صاروخ خارق يمكنه نقل البضائع وحتى الأسلحة عبر الفضاء إلى أي مكان في العالم في غضون ساعة.

وبحسب موقع ديلي ميل البريطاني، سيكون الصاروخ قادرًا على حمل حمولة تصل إلى 80 طنًّا، ويمكنه نقلها من فلوريدا إلى مطار باغرام الذي تديره الولايات المتحدة في أفغانستان في أقل من ساعة.

وقال الجنرال ستيفن ليونز من قيادة النقل الأمريكية: إن التعاون سيشمل أيضًا شركة xArc للفضاء في تكساس ومن المتوقع أن تبدأ الاختبارات العام المقبل، وستشمل الخطوات الأولى في المشروع تقييمًا للتكاليف والتحديات المحتملة التي يجب التغلب عليها.

وسبق أن أثبتت شركة سبيس إكس قدرتها في تطوير التقنيات للجيش الأمريكي مثل تطوير تقنية الهبوط عموديًّا وإعادة استخدام صواريخ فالكون 9 على السفن بدون طيار في البحر.

وبالإضافة إلى السرعة الفائقة تتمثل إحدى الميزات الرئيسية لهذا الصاروخ هو أنه في الوقت الحالي لا يتطلب التحليق فوق دولة ما من الفضاء الخارجي إذنًا من الحكومات على عكس ما يحدث عند نقل البضائع جوًّا.

وقال دوجلاس باري، خبير الطيران من المعهد الدولي للدراسات الإستراتيجية ومقره لندن، لصحيفة The Times: نحن نرسل البشر إلى الفضاء بأمان؛ لذا فإن إرسال البضائع عبر المدار ليس مشكلة.

أسئلة مبهمة حول الصاروخ الخارق:

ومن غير الواضح ما هي التكلفة المبدئية لهذا المشروع؟ وكيف يمكن تنزيل البضائع؟ ومن يتحكم في عملية الهبوط المرسل أم المرسل إليه؟ وهل يمكن ضمان الوصول إلى المكان الصحيح؟ والسؤال الذي يسيطر على عقول الخبراء حتى الآن هو ما هي الحاجة الملحة لإرسال شحنات عسكرية عبر الفضاء؟

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