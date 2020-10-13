صاروخ ضائع من ناسا يتجه نحو الأرض!

المواطن - متابعة

قالت صحيفة ديلي ميل البريطانية: إن العلماء في وكالة ناسا تفاجؤوا بأمر غريب، حيث وجدوا أن صاروخًا ضاع منهم في الفضاء قبل 54 عامًا قد عاد أدراجه ويتجه نحو الأرض.

وفي عام 1966، اعتقد فريق ناسا الذي كان يعمل على محاولة هبوط على سطح القمر، أنه لن يرى صاروخه مرة أخرى بعد أن دخل مدار الشمس.

وقالت الصحيفة: إن العلماء اكتشفوا الشهر الماضي جسمًا غامضًا بحجم الحافلة، وظنوا في البادية أنه كويكب، وتمت تسميته ”2020 SO“، ولكن الآن يعتقدون أنه جزء من صاروخ ”سنتور“ الذي دفع مكوك ”سرفاير لاندر 2“ الأمريكي به إلى القمر قبل 54 عامًا.

وبعد إطلاق مركبة الهبوط، اجتُذب الصاروخ إلى مدار حول الشمس، وفي نهاية المطاف انتهى الأمر بالعملية بالفشل بعد أن تحطمت المركبة على سطح القمر، إثر فشل أحد محركات الدفع في الاشتعال.

وقال خبير الكويكبات في وكالة ناسا ”بول تشوداس“ عن الصاروخ: ”أنا متحمس جدًّا لهذا الأمر، فالعثور على المركبات الضائعة هواية بالنسبة لي، وقد كنت أفعل ذلك منذ سنوات“.

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