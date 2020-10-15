صدمة لـ النصر بغياب 2 من نجومه عن مواجهة الفتح

المواطن - محمد سمعه

تعرض المدرب البرتغالي روي فيتوريا، المدير الفني للفريق الكروي الأول بنادي النصر، لصدمة وذلك بسبب تأكد غياب كل من عبدالفتاح عسيري وسلطان الغنام عن مباراة العالمي الأولى بـ دوري محمد بن سلمان للمحترفين موسم 2020/ 2021، ضد فريق الفتح.

وسيلعب العالمي مع الفتح يوم الأحد المقبل، على ملعب الأمير فيصل بن فهد “الملز” في الرياض في الجولة الأولى من الدوري.

سبب غياب كل من عسيري والغنام:

وسيغيب عبدالفتاح عسيري وسلطان الغنام عن مواجهة الفتح، وذلك بسبب الإصابة التي تعرض لها الثنائي في مواجهة بيرسبوليس الإيراني في دور الـ4 بدوري أبطال آسيا وفقًا لـ الزميلة “الشرق الأوسط”.

وفي سياق آخر، أثار شقيق المهاجم المغربي عبدالرزاق حمدالله، قلق جماهير العالمي، وذلك بعد أن نشر رسالة عبر حسابه في الإنستجرام متحدثًا عن موعد رحيل شقيقه عن العالمي.

وكتب شقيق لاعب النصر عبر “الإنستجرام” قائلًا: “هناك احتمال أنه سيغادر النصر في الأسبوع القادم”.

حمدالله يُهدد بفسخ عقده مع النصر:

وفي وقت سابق، تفاجأ عشاق نادي النصر، بخبر صادم وهو تهديد المغربي عبدالرزاق حمدالله، لإدارة العالمي بفسخ عقده مع الفريق؛ وذلك بسبب عدم تسلم رواتبه المتأخرة.

وكان وكيل النجم المغربي أرسل مجموعة من الرسائل عبر الإنترنت لإدارة العالمي، وأبلغها بأن موكله له رواتب متأخرة لم يحصل عليها بجانب أن الرد سيكون الإنذار بفسخ العقد كما حدث مع الأهلي والبرازيلي جوزيف دي سوزا والرأس أخضري دجانيني تفاريس وفقًا لـ الزميلة ”الرياضية”.

شارك الخبر