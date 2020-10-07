صدمة منتظرة من الأهلي للاعب ألفيس ساريتش

المواطن - محمد سمعه

يبدو أن النادي الأهلي يستعد لتوجيه صدمة مُدوية للاعبه البوسني ألفيس ساريتش الذي يغيب عن مباريات الراقي حاليًا بسبب إصابته في الرباط الصليبي الأمامي.

وتسعى إدارة الأهلي لفسخ عقد اللاعب ساريتش الذي يغيب لمدة موسم كامل بسبب الإصابة وفقًا لـ “الرياض”، مما يعني أن الراقي يبحث عن استغلال الفرصة والتعاقد مع لاعب آخر بدلًا منه.

ألفيس ساريتش تعرض للإصابة خلال مباراة الأهلي والرائد

وكان اللاعب قد تعرض للإصابة خلال مواجهة الراقي والرائد ضمن الجولة الثلاثين والأخيرة من دوري كأس الأمير محمد بن سلمان للمحترفين.

يذكر أنه كان من المقرر أن يتم التنسيق مع أحد الأطباء لإجراء عملية جراحية، خلال الفترة الأخيرة، وذلك لتحديد طريقة التعامل مع الإصابة إما بإجراء العملية الجراحية أو الاكتفاء بالعلاج والتأهيل.

يذكر أن ساريتش كان انضم إلى الأهلي في صيف العام الماضي قادمًا من نادي سوون سامسونج الكوري الجنوبي.

أرقام ساريتش مع الأهلي

ولم ينجح ألفيس ساريتش خلال 27 مباراة خاضها مع الراقي، في إحراز أي أهداف أو صناعة أي أهداف.

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