صفقة مهمة يحسمها الهلال خلال 72 ساعة

المواطن - محمد سمعه

أصبح مجلس إدارة نادي الهلال، برئاسة فهد بن نافل، قريبًا من حسم صفقة مهمة للفريق الكروي الأول، وذلك قبل انطلاق مباريات دوري الأمير محمد بن سلمان للمحترفين موسم 2020/ 2021 بدءًا من يوم السبت المقبل.

سر اهتمام الهلال بضم تيكسيرا:

وأفادت تقارير إخبارية أن الزعيم سيحسم صفقة البرازيلي أليكس تيكسيرا نجم فريق جيانغسو سوننج الصيني خلال الـ72 ساعة القادمة ليكون المحترف رقم 7 في صفوف الفريق الكروي الأول ويُعوض رحيل مواطنه كارلوس إدواردو.

وكان بطل دوري محمد بن سلمان موسم 2019/ 2020 دخل في مفاوضات مطولة مؤخرًا من أجل التعاقد مع تيكسيرا حيث قالت “الرياضية”: إنه إذا لم ينجح الزعيم في ضمه بصيف 2020، فسيتأجل انضمامه لـ يناير 2021، لكن يبدو أن الزعيم سيحسم الصفقة خلال الـ72 ساعة المقبلة.

ويسعى الزعيم لتدعيم صفوفه بأقوى الصفقات من أجل المنافسة على دوري محمد بن سلمان للمحترفين وكأس الملك ودوري أبطال آسيا بالفترة المقبلة.

أرقام صفقة الهلال المقبلة:

ويلعب أليكس تيكسيرا، في صفوف فريق جيانغسو سوننج منذ عام 2016، حيث تمكن من إحراز 50 هدفًا في 105 مباريات مع فريقه بالدوري الصيني خلال آخر 4 سنوات، كما سجل 8 أهداف في 13 مباراة مع فريقه ببطولة كأس الصين في آخر 4 مواسم أيضًا.

ونجح نجم جيانغسو في الفوز بـ5 ألقاب في الدوري الأوكراني مع فريقه السابق شاختار دونيتسك، كما تُوج بلقب كأس أوكرانيا مع شاختار في 3 مناسبات، كما نال لقب السوبر الأوكراني في خمس مناسبات كان آخرها في عام 2015، قبل رحيله عن نادي شاختار إلى فريق جيانغسو الصيني.

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