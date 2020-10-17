صورة مثيرة للجدل تكشف الظلم التحكيمي على ليفربول ضد إيفرتون

المواطن - محمد سمعه

تعرض الفريق الكروي الأول بـ ليفربول لظلم تحكيمي خلال مباراة إيفرتون، اليوم السبت، التي أُقيمت ضمن مباريات الجولة الخامسة من الدوري الإنجليزي الممتاز لكرة القدم.

وفي الدقيقة الثانية والتسعين من عمر المباراة ألغت تقنية الـVAR هدفًا سجله اللاعب جوردان هندرسون قائد الريد، وذلك بداعي التسلل على اللاعب السنغالي ساديو ماني الذي مرر الكرة لهندرسون.

وعرضت التقنية الخاصة بـ VAR في قناة Bt Sport الإنجليزية أن ماني لم يكن متسللًا والهدف الذي سجله جوردان هندرسون كان صحيحًا.

وأكد ليون أوسمان نجم إيفرتون السابق، أن هدف جوردان هندرسون الثالث لـ ليفربول كان صحيحًا، مضيفًا أن تقنية الـVAR أخطأت بصورة واضحة عند رفض هذا الهدف.

التعادل الإيجابي يحسم مباراة ليفربول وإيفرتون:

وكانت مباراة الريدز ضد إيفرتون انتهت بالتعادل الإيجابي بثنائية لكل فريق، حيث تقدم ليفربول بالهدف الأول عبر اللاعب ساديو ماني بالدقيقة الثالثة ثم تعادل مايكل كين لفريق إيفرتون بالدقيقة التاسعة عشرة.

وفي الشوط الثاني، عاد الريدز وسجل الهدف الثاني عبر اللاعب محمد صلاح بالدقيقة الثانية والسبعين، ثم تعادل دومينيك كالفيرت لمصلحة إيفرتون بالدقيقة الحادية والثمانين.

وأصبح رصيد الريدز بعد التعادل 10 نقاط في المركز الثاني، بينما أصبح رصيد إيفرتون 13 نقطة في المركز الأول في الدوري الإنجليزي.

كلوب يُهاجم تقنية الـVAR:

وكان يورجن كلوب مدرب الريدز وجه نقدًا شديدًا لتقنية الـVAR بعد مباراة إيفرتون، قائلًا: إن فريقه حُرم من الهدف الثالث والفوز الصحيح والشرعي له.

وحقق ليفربول تحت قيادة يورجن كلوب لقب الدوري الإنجليزي ودوري أبطال أوروبا والسوبر الأوروبي وكأس العالم للأندية.

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