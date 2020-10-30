ضبط شاب وفتاة في الكويت قاما بأفعال فاضحة في الطريق العام

المواطن - متابعة

تمكن قطاع الأمن الجنائي التابع لوزارة الداخلية في الكويت من ضبط شاب وفتاة قاما بأفعال فاضحة في الطريق العام.

وذكرت إدارة العلاقات العامة لوزارة الداخلية أنه بعد تداول مقطع الفيديو على مواقع التواصل الاجتماعي لشاب وفتاة في أوضاع مخلة بالآداب العامة، قامت إدارة حماية الآداب في قطاع الأمن الجنائي برصد الشخصين وضبطهما.

وأضاف بيان وزارة الداخلية أنه تحويل الشاب والفتاة إلى جهات الاختصاص للتحقيق في الواقعة، بحسب القبس الكويتية.

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