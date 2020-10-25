‎الرئيسية
الرياضة
ضمك يتعاقد مع منصور حمزي
قادمًا من صفوف الحزم

ضمك يتعاقد مع منصور حمزي

2020/10/25
الساعة 10:14 مساءً
- ‎فيالرياضة, حصاد اليوم
30
0
طباعة
ضمك يتعاقد مع منصور حمزي حمزي أثناء توقيع العقود
المواطن - مروة نبيل
العناوين الفرعية إخفاء
1 ضمك يضم حمزي:
1.1 دوري محمد بن سلمان:

أعلن نادي ضمك عن تعاقده رسميًّا مع منصور حمزي؛ لتدعيم صفوف الفريق الأول لكرة القدم خلال منافسات الموسم الرياضي الحالي 2020/ 2021.

ضمك يضم حمزي:

ونشر حساب ضمك الرسمي على موقع التدوينات القصيرة “تويتر”، صورة للاعب أثناء توقيع عقد انضمامه إلى الفريق، قادمًا من صفوف الفريق الأول لكرة القدم بنادي الحزم، وذلك بحضور مدير عام النادي، محمد الراشد.

وكان منصور حمزي صاحب الـ28 عامًا، قد انضم إلى الحزم خلال فترة الانتقالات الصيفية 2019، قادمًا من صفوف الفريق الأول لكرة القدم بنادي الفتح بعقد يمتد لـ3 سنوات، ويمكن الاطلاع عبر الرابط التالي (اضغط هنا).

منصور حمزي
حمزي أثناء توقيع العقود

دوري محمد بن سلمان:

وبدأ فارس الجنوب مشواره في دوري كأس الأمير محمد بن سلمان للمحترفين بالخسارة ضد الرائد بثلاثة أهداف مقابل هدفين، وهُزم أمام الفريق الأول لكرة القدم بنادي القادسية في الجولة الثانية بنتيجة 2/ 1.

ويستعد لمواجهة الفريق الأول لكرة القدم بنادي الهلال، مساء يوم السبت المقبل، ضمن منافسات الجولة الثالثة من دوري كأس الأمير محمد بن سلمان للمحترفين.

ضمك ضد الرائد
جانب من المباراة

ذات صلة :
  • منظمة إنجليزية: شيطنة فرنسا للمسلمين تزداد سوءًا
    •
  • نفع تؤمن 600 جهاز حاسب آلي لدعم تعليم الأيتام عن بعد
    •
  • اقتصادي لـ”المواطن” : مواجهة الموجة الأولى من كورونا كانت صعبة عالميًا
    •
  • كائنات فضائية على بُعد 1000 نجم يمكنهم مراقبة كوكب الأرض
    •
    Subscribe
    نبّهني عن
    0 تعليقات
    Inline Feedbacks
    View all comments


    شارك الخبر
    "> المزيد من الاخبار المتعلقة :