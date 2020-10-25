ضمك يتعاقد مع منصور حمزي

المواطن - مروة نبيل

أعلن نادي ضمك عن تعاقده رسميًّا مع منصور حمزي؛ لتدعيم صفوف الفريق الأول لكرة القدم خلال منافسات الموسم الرياضي الحالي 2020/ 2021.

ضمك يضم حمزي:

ونشر حساب ضمك الرسمي على موقع التدوينات القصيرة “تويتر”، صورة للاعب أثناء توقيع عقد انضمامه إلى الفريق، قادمًا من صفوف الفريق الأول لكرة القدم بنادي الحزم، وذلك بحضور مدير عام النادي، محمد الراشد.

وكان منصور حمزي صاحب الـ28 عامًا، قد انضم إلى الحزم خلال فترة الانتقالات الصيفية 2019، قادمًا من صفوف الفريق الأول لكرة القدم بنادي الفتح بعقد يمتد لـ3 سنوات، ويمكن الاطلاع عبر الرابط التالي (اضغط هنا).

دوري محمد بن سلمان:

وبدأ فارس الجنوب مشواره في دوري كأس الأمير محمد بن سلمان للمحترفين بالخسارة ضد الرائد بثلاثة أهداف مقابل هدفين، وهُزم أمام الفريق الأول لكرة القدم بنادي القادسية في الجولة الثانية بنتيجة 2/ 1.

ويستعد لمواجهة الفريق الأول لكرة القدم بنادي الهلال، مساء يوم السبت المقبل، ضمن منافسات الجولة الثالثة من دوري كأس الأمير محمد بن سلمان للمحترفين.

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