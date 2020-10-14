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طبيب البيت الأبيض السابق: اتهام ترامب لبايدن بالخرف ليس من فراغ
أعرب عن قلقه بشأن كفاءته العقلية

طبيب البيت الأبيض السابق: اتهام ترامب لبايدن بالخرف ليس من فراغ

2020/10/14
الساعة 11:43 صباحًا
- ‎فيالعالم, جديد الأخبار, حصاد اليوم
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طبيب البيت الأبيض السابق: اتهام ترامب لبايدن بالخرف ليس من فراغ
المواطن - ترجمة: منة الله أشرف
العناوين الفرعية إخفاء
1 زلات بايدن الأخيرة
2 جو بايدن النائم

قال طبيب البيت الأبيض السابق، روني جاكسون، إن المرشح الديمقراطي للرئاسة الأمريكية، جو بايدن، ليس لائقًا لتولي المنصب بسبب المشاكل التي يعاني منها بخصوص ذاكرته، مؤكدًا على أن اتهام دونالد ترامب له بـ الخرف ليس من فراغ.

طبيب البيت الأبيض السابق اتهام ترامب لبايدن بالخرف ليس من فراغ

وقال جاكسون، المرشح حاليًا للكونغرس بصفته جمهوريًا، إنه كطبيب يعتقد أن بايدن لا يملك القدرة العقلية أو القدرة المعرفية لإدارة البلاد، متابعًا لصحيفة نيويورك بوست: أنا على دراية بما يتطلبه الأمر جسديًا ومعرفيًا للقيام بهذه الوظيفة وما هي متطلبات هذه الوظيفة، وأؤكد أن بايدن ليس قادراً على كلاهما.

وأعرب الطبيب عن قلقه حول الكفاءة العقلية لبايدن، قائلًا: كمواطن، ليس كمرشح للكونغرس لقد شاهدت جو بايدن خلال مسار الحملة الانتخابية وأنا قلق ومقتنع بأنه لا يمتلك القدرة العقلية والقدرة المعرفية، ليكون قائدنا العام ورئيس دولتنا.

وأضاف: يدخل بايدن بشكل روتيني في منتصف الفكرة ثم يفقد سلسلة أفكاره ومن ثم لا يمكنه إعادة ضبط مكانه، إنه يواجه بالفعل الكثير من المشاكل مؤخرًا في نطق الكلمات.

طبيب البيت الأبيض السابق اتهام ترامب لبايدن بالخرف ليس من فراغ

زلات بايدن الأخيرة 

وتأتي تعليقات طبيب البيت الأبيض السابق بعد يوم واحد من زلة بايدن الأخيرة حيث بدا وكأنه نسي اسم المرشح ميت رومني ووصفه بأنه: السيناتور التابع لطائفة المورمون، وفي سقطة مدهشة أخرى قال إنه هو نفسه يرشح نفسه لمجلس الشيوخ.

جو بايدن النائم

واستغل ترامب هذه الزلات لمهاجمة خصمه الذي كثيرًا ما أطلق عليه لقب جو النائم، وأكد الرئيس الأمريكي الحالي في تغريدة له أن المرشح الديمقراطي يعاني من الخرف.

ويُذكر أن جاكسون قد عمل كطبيب للرئيس في عهد كل من باراك أوباما وترامب، قبل أن يتم ترشيحه لشغل منصب وزير شؤون المحاربين القدامى في عام 2018، وقبل ذلك عمل أيضًا في الوحدة الطبية بالبيت الأبيض تحت إدارة جورج دبليو بوش.

طبيب البيت الأبيض السابق اتهام ترامب لبايدن بالخرف ليس من فراغ


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