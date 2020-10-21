طريقة استخدام ملح الحليب

تبحث كثير من الفتيات عن طريقة استخدام ملح الحليب وهو من مستحضرات العناية بالبشرة التي انتشرت في الآونة الأخيرة، فهو يعمل على تقشير وتجديد خلايا البشرة ليتركها ناعمة، نضرة، ومشرقة.

خطوات العناية بالبشرة

مما لا شك فيه أن حلم الحصول على بشرة ناعمة وصحية يراود كل الفتيات والسيدات، ولا يخفى على أحد أن الأسواق ومحلات التجميل تعج بما لا حصر له من منتجات العناية بالبشرة والشعر في محاولة لتلبية احتياجات ورغبات النساء في هذه الأمور.

يشمل برنامج العناية بالبشرة عدة خطوات هامة منها: الترطيب اليومي، والوقاية من الشمس، والتخلص من خلايا الجلد الميتة وكذلك الأوساخ المتراكمة، وإزالة الإفرازات الدهنية التي تسد المسام.

ويجب التنويه إلى أنه لا بد من تطبيق جميع الخطوات السابقة لأهميتها في العناية بالجلد بشكل صحي.

ما هو ملح الحليب

ملح الحليب هو أحد منتجات العناية بالبشرة والجسم التي انتشرت مؤخرًا، وهو يتكون من عدة أملاح طبيعية تم مزجها مع الحليب وكذلك بعض الفيتامينات الضرورية للبشرة وللجلد بشكل عام مثل فيتامين C وفيتامين E بالإضافة إلى بعض المعادن، تعمل كل هذه المكونات معًا لتقوم بتعزيز الدورة الدموية بالجلد وتقوم أيضًا بتفتيح البشرة.

ما هي الفوائد التي تعود على البشرة من استخدام ملح الحليب

يتكون ملح الحليب من بلورات لها شكل غير منتظم، لذلك فهي خشنة الملمس، وهذا الملمس الخشن يساعدها أن تقوم بمهمتها في الحفاظ على صحة الجلد وتعزيز تألقه، وذلك بما تقدمه من فوائد عديدة لجلد الجسم وبشرة الوجه، ومن خلال موقع المواطن نوضح هذه الفوائد:

تقشير البشرة : حيث يعمل ملح الحليب على تقشير البشرة وإزالة بقايا الخلايا الميتة ويحفز نمو خلايا جديدة ليترك البشرة منتعشة، وللحصول على أفضل النتائج يفضل عمل التقشير بملح الحليب في الفصول الانتقالية، فنتائجه في فصلي الربيع والخريف رائعة.

: حيث يعمل ملح الحليب على تقشير البشرة وإزالة بقايا الخلايا الميتة ويحفز نمو خلايا جديدة ليترك البشرة منتعشة، وللحصول على أفضل النتائج يفضل عمل التقشير بملح الحليب في الفصول الانتقالية، فنتائجه في فصلي الربيع والخريف رائعة. تحفيز الدورة الدموية : يقوم ملح الحليب بتحفيز وتنشيط تدفق الدم وكذلك السوائل المختلفة بالجسم وتعزيز وصولها إلى الجلد، وبالتالي يحتفظ الجلد بشبابه وتماسكه، دون أي ترهلات أو خطوط حمراء “سيلوليت” ويطلق عليها أيضًا “جلد البرتقالة”، ويزداد التأثير الإيجابي الذي يحدثه ملح الحليب على الجلد إذا ما أضيفت القهوة إليه.

: يقوم ملح الحليب بتحفيز وتنشيط تدفق الدم وكذلك السوائل المختلفة بالجسم وتعزيز وصولها إلى الجلد، وبالتالي يحتفظ الجلد بشبابه وتماسكه، دون أي ترهلات أو خطوط حمراء “سيلوليت” ويطلق عليها أيضًا “جلد البرتقالة”، ويزداد التأثير الإيجابي الذي يحدثه ملح الحليب على الجلد إذا ما أضيفت القهوة إليه. تنعيم البشرة : حيث يعمل ملح الحليب على إكساب البشرة النعومة والطراوة واللمعان.

: حيث يعمل ملح الحليب على إكساب البشرة النعومة والطراوة واللمعان. التفتيح: يساهم ملح الحليب في تفتيح الأماكن الداكنة في الجسم إذا ما تمت المواظبة يوميًا على استخدامه، خاصة في أجزاء معينة من الجسم مثل الكوعين، والإبطين، والركبتين، ويمكن استخدامه أيضًا لإزالة البقع الداكنة من الوجه.

الاسترخاء : يساعد ملح الحليب على منح الجسم شعوراً بالاسترخاء بالإضافة إلى الرائحة المنعشة عند إضافته لماء الاستحمام.

: يساعد ملح الحليب على منح الجسم شعوراً بالاسترخاء بالإضافة إلى الرائحة المنعشة عند إضافته لماء الاستحمام. مكافحة التجاعيد : يزود ملح الحليب الجسم بالعديد من الفيتامينات المضادة للأكسدة، ومنها فيتامين E، وهذه الفيتامينات تؤخر ظهور التجاعيد وعلامات تقدم السن.

: يزود ملح الحليب الجسم بالعديد من الفيتامينات المضادة للأكسدة، ومنها فيتامين E، وهذه الفيتامينات تؤخر ظهور التجاعيد وعلامات تقدم السن. الحماية: يساهم ملح الحليب في حماية الجسم من الإصابة بالعدوى البكتيرية أو الفطرية، فهو يمتص الأتربة ويطرد السموم، ويقتل الميكروبات، وينظف المسام، والمعادن التي يحتوي عليها تمنع فقدان الجلد لرطوبته.

طريقة استخدام ملح الحليب

هناك طريقتين لاستخدام ملح الحليب: الطريقة الأولى هي التدليك، والثانية هي وضع ملح الحليب في ماء الاستحمام، وسوف نشرح كل طريقة بالتفصيل فيما يلي:

يمكن التدليك بواسطة ملح الحليب وذلك عن طريق تعريض الجسم لماء ساخن أو بخار حتى تفتح المسام.

ثم نقوم بتدليك الجسم بملح الحليب بعد توزيعه على جميع أجزاء الجسم ويمكن الاكتفاء بتوزيعه على الأماكن المطلوب معالجتها فقط.

يجب أن يتم التدليك بلطف باستخدام أطراف الأصابع مع اتخاذ مسارات دائرية واسعة، ويجب تجنب الضغط العنيف بالأصابع تجنبًا لتهيج الجلد.

نترك ملح الحليب بدون شطف الجسم لمدة عشر دقائق، ثم نعاود التدليك مرة أخرى.

ثم نقوم بالتخلص من بقايا ملح الحليب ويشطف الجسم بالماء الدافئ أولًا ثم الاستحمام بالماء البارد.

وبعد ذلك نجفف الجسم جيدًا.

يفضل مسح الجسم بماء الورد كخطوة أخيرة لغلق المسام، ولتهدئة وتلطيف الجلد بعد عملية التقشير.

يمكن أيضًا دهان لوشن مغذي أو كريم مرطب للاحتفاظ برطوبة الجلد.

طريقة استخدام ملح الحليب أثناء الاستحمام

وهذه الطريقة مفيدة أيضًا لتهدئة الأعصاب فقط نضيف ثلث كوب من ملح الحليب إلى حوض الاستحمام، وبعد ذوبانه تمامًا في الماء، يُنقع الجسم فيه مدة تتراوح بين 15 و 30 دقيقة.

نصائح للاستخدام الآمن لملح الحليب لكي لا يحدث تهيج للجلد

يفضل مزج زيت الزيتون مع ملح الحليب قبل استخدامه وذلك لمزيد من النعومة والانسيابية أثناء التدلي.

الحصول على رائحة عطرة يمكن مزجه بأي زيوت عطرية مفضلة أو أعشاب مثل الروزماري والنعناع.

يجب تجنب منطقة ما حول الفم والعيون.

الحرص على التدليك برفق وعدم حك الجلد بشدة لمنع حدوث جروح.

الحرص على التخلص من الرواسب والبقايا جيدً بالماء فورًا بعد التدليك لمنع تهيج الجلد أو التهابه من الأملاح.

يجب تجربة كمية صغيرة من ملح الحليب أولًا في جزء صغير من الجلد للتأكد من عدم وجود حساسية من مكوناته.

ينصح باستخدامه مرتين أسبوعياً على الأقل حتى تظهر النتائج.

يجب استخدامه بحذر لمن يعانون من حبوب الشباب، حتى لا يعطي نتيجة عكسية والأفضل استشارة الطبيب.

لا يفضل استخدامه للحوامل وصاحبات البشرة الحساسة.

عند الرغبة في تقشير الوجه، ينصح بتخفيفه عن طريق مزجه بالغسول اليومي، لتقليل حدته ومنع الالتهاب.

يجب تجفيف المناطق الخاصة أو الأماكن الحساسة من الجسم تجفيفًا جيدًا لتجنب الاسمرار مرة أخرى بعد استخدام ملح الحليب.

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