طلب مهم من وزارة الرياضة قبل انطلاق دوري المحترفين

المواطن - محمد سمعه

تستعد كافة الأندية لانطلاق منافسات دوري الأمير محمد بن سلمان للمحترفين “دوري المحترفين” بدءًا من يوم السبت المقبل 17 أكتوبر.

وتحدثت تقارير صحافية عن أن وزارة الرياضة تقدمت باقتراح حول تخفيض المدة المتعلقة بفترة الحجر الصحي للاعبين الأجانب القادمين إلى السعودية وذلك للاستعداد مع أنديتهم للموسم الجديد.

تطور جديد قبل انطلاق دوري المحترفين

وجاء في مقترح وزارة الرياضة إلى وزارة الصحة تخفيض مدة الحجر الصحي إلى يومين فقط بدلًا من 7 أيام، وذلك حتى لا تتأثر روزنامة المباريات في الدوري خاصة مع وجود مباريات دولية وودية في تصفيات المونديال وتصفيات كأس آسيا مع مباريات Fifa Day وفقًا لـ الزميلة “عكاظ”.

وأضافت الصحيفة إنه سيتم تخفيض مدة الحجر الصحي ولكن مع شرط وهو إجراء فحص الـPCR بصورة مستمرة للتأكد من سلامة الجميع من أعراض الفيروس.

مدة الحجر تقلصت من 14 يومًا إلى أسبوع

جدير بالذكر أن البروتوكول الرياضي يشترط خضوع اللاعبين القادمين من الخارج إلى البلد الذي يلعبون فيه لحجر صحي لمدة 14 يومًا ثم تقلصت وأصبحت 7 أيام فقط وذلك قبل استئناف ما تبقى من دوري المحترفين في موسم 2019/2020.

ويأتي مقترح وزارة الرياضة حرصًا على تكامل صفوف الأندية وعدم تأثرها بسبب غياب نجومها لفترة طويلة، مما يؤثر على مستوى الفرق والمباريات، كما أن الموسم من المنتظر أن يبدأ في أكتوبر 2020 وينتهي في مايو 2021 بسبب ضيق الوقت.

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