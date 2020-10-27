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طموح أبها يصطدم بقوة الهلال
قبل مباراتهما في كأس الملك

طموح أبها يصطدم بقوة الهلال

2020/10/27
الساعة 12:48 صباحًا
- ‎فيالرياضة, حصاد اليوم
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طموح أبها يصطدم بقوة الهلال جانب من مباراة الفريقين
المواطن - مروة نبيل
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1 الهلال ضد أبها:
1.1 الزعيم يتألق:
1.2 طموح أبها:

تترقب الجماهير مباراة الهلال ضد أبها، المقرر إقامتها، مساء اليوم الثلاثاء، في إطار مواجهات الدور نصف النهائي من بطولة كأس خادم الحرمين الشريفين.

الهلال ضد أبها:

وتُعد مباراة الهلال ضد أبها هي الثانية لهما بعد أقل من أسبوع على مواجهتهما في الجولة الثانية من بطولة دوري كأس الأمير محمد بن سلمان للمحترفين، والتي انتهت بالتعادل الإيجابي بهدف لكل منهما.

ويحتضن ملعب الأمير فيصل بن فهد في العاصمة الرياض المباراة المرتقبة، ويدخل الفريقان المواجهة بهدف تحقيق الفوز والتأهل إلى نهائي كأس خادم الحرمين الشريفين، والمنافسة على اللقب.

 

الهلال وأبها
جانب من مباراة الفريقين

الزعيم يتألق:

ومن المتوقع أن يدفع المدير الفني الروماني رازفان لوشيسكو بالقوة الضاربة منذ البداية، وفي مقدمتهم المهاجم الفرنسي بافيتيمبي غوميز وسالم الدوسري، بعدما فضل عدم مشاركتهما بشكل أساسي في المباراة الماضية.

ويملك الفريق الأول لكرة القدم بنادي الهلال 4 نقاط في دوري كأس الأمير محمد بن سلمان للمحترفين من الفوز على العين والتعادل مع أبها، ويحتل المركز السابع وبفارق الأهداف عن الرائد، الفتح، الفيصلي والشباب أصحاب المراكز الثالث والرابع والخامس والسادس.

الهلال ضد أبها
مباراة الفريقين

طموح أبها:

على الجانب الآخر، يطمح المدير الفني التونسي عبدالرزاق الشابي في كتابة اسمه بحروف من ذهب في سجلات نادي أبها، بعدما قاده للتأهل إلى الدور نصف النهائي من كأس خادم الحرمين الشريفين للمرة الأولى في تاريخه.

ويدخل الشابي المباراة بصفوف مكتملة، وسيدفع بالتشكيلة الأساسية منذ بداية اللقاء، أملًا في تحقيق المفاجأة، والإطاحة بالزعيم من كأس خادم الحرمين الشريفين.


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