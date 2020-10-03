طيران ناس يتسلّم طائرته التاسعة من طراز إيرباص A320neo

المواطن - الرياض

أكدّ طيران ناس، الناقل الجوي السعودي والطيران الاقتصادي الرائد في منطقة الشرق الأوسط، التزامه في خطط النمو والتوسع، والتي يتقدمها تحديث أسطول طائرات، وذلك بهدف منح عملائه تجربة سفر مريحة وآمنة.

وفي هذا الإطار، تسلم طيران ناس الطائرة التاسعة من طراز A320neo، بتاريخ 3 أكتوبر الحالي، وتأتي بعد شهرين على استلامه الطائرة الثامنة من نفس الطراز ضمن اتفاقية موقعة مع شركة إيرباص في العام 2017 لشراء 120 طائرة A320neo، بقيمة إجمالية قدرها 32 مليار ريال.

وأشار طيران ناس إلى التزامه نحو التحسين والتطوير في منتجاته وخدماته سعيًا منه إلى رضا ضيوفه فضلًا عن تعزيز تجربة السفر بشكل عام وتطوير شبكة رحلاته باستمرار، وذلك على الرغم من الظروف والتحديات غير المتوقعة نتيجة تداعيات جائحة فيروس كورونا المستجد (Covid-19).

ويتميز هذا الجيل من طائرات إيرباص من طراز A320neo بتقنياتها المتطوّرة وراحة ورحابة مقصورتها التي تعتبر الأعرض ضمن الطائرات ذات الممر الواحد، حيث تتسع لـ174 راكبًا، وهي مجهّزة بالجيل الجديد من المحركات التي تساهم في الحد من استهلاك الوقود والانبعاثات الضارة بمعدل 15 في المائة، إضافة إلى الحد من الضوضاء بمعدل 50 في المائة.

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