أرباح سابك السعودية تقفز 47% في الربع الثالث

المواطن - الرياض

أعلنت الشركة السعودية للصناعات الأساسية “سابك” عن ارتفاع الأرباح الفصلية (الربع الثالث) بـ 47% لتصل إلى 1.09 مليار ريال، بالمقارنة مع الربع المماثل من العام السابق.

وكانت الشركة قد تكبدت خسائر في الربع الثاني من العام الحالي بواقع 2.22 مليار ريال.

وقالت الشركة في بيان إن صافي الخسارة بعد الزكاة والضريبة، خلال فترة التسعة أشهر من 2020، وصلت إلى -2.18 مليار ريال، بالمقارنة مع أرباح بواقع 6.09 مليار ريال في الفترة المماثلة من 2019.

وعزت الشركة ارتفاع صافي الربح خلال الربع الحالي نتيجة إلى الزيادة في الكميات المنتجة والمباعة بالإضافة إلى عكس مخصص انخفاض في قيمة بعض الأصول المالية بالصافي بمبلغ 0.69 مليار ريال.

كما أرجعت سبب تحقيق صافي خسارة خلال الفترة الحالية (فترة تسعة أشهر)، مقارنة بالعام السابق إلى الانخفاض في متوسط أسعار بيع المنتجات بالإضافة إلى تسجيل مخصصات انخفاض في قيمة بعض الأصول الرأسمالية والمالية بالصافي بمبلغ 1.55 مليار ريال.

إعلان الشركة السعودية للصناعات الأساسية عن النتائج المالية الأولية للفترة المنتهية في 2020-09-30 ( تسعة أشهر )

بند الربع الحالي الربع المماثل من العام السابق التغير% الربع السابق التغير % المبيعات/الإيرادات 29.3 32.81 -10.697 24.62 19.008 إجمالي الربح (الخسارة) 6.52 7.98 -18.295 3.47 87.896 الربح (الخسارة) التشغيلي 2.1 3.79 -44.591 -1.26 – صافي الربح (الخسارة) بعد الزكاة والضريبة 1.09 0.74 47.297 -2.22 – إجمالي الدخل الشامل 2.23 -1.98 – -2.91 – جميع الأرقام بالـ (مليار) ريال سعودي بند الفترة الحالية الفترة المماثلة من العام السابق التغير% المبيعات/الإيرادات 84.11 103.72 -18.906 إجمالي الربح (الخسارة) 14.7 25.93 -43.308 الربح (الخسارة) التشغيلي 0.78 12.96 -93.981 صافي الربح (الخسارة) بعد الزكاة والضريبة -2.18 6.09 – إجمالي الدخل الشامل -2.59 2.26 – إجمالي حقوق المساهمين (بعد استبعاد حقوق الأقلية) 165.03 177.71 -7.135 ربحية (خسارة) السهم -0.73 2.03 جميع الأرقام بالـ (مليار) ريال سعودي بند توضيح يعود سبب الارتفاع ( الانخفاض ) في صافي الربح خلال الربع الحالي مقارنة مع الربع المماثل من العام السابق إلى يعود سبب ارتفاع صافي الربح خلال الربع الحالي نتيجة إلى الزيادة في الكميات المنتجة والمباعة بالإضافة الى عكس مخصص انخفاض في قيمة بعض الأصول المالية بالصافي بمبلغ 0.69 مليار ريال سعودي. يعود سبب الارتفاع ( الانخفاض ) في صافي الربح خلال الربع الحالي مقارنة مع الربع السابق إلى يعود سبب تحقيق صافي ربح مقارنة بالربع السابق من العام الحالي نتيجة إلى الزيادة في متوسط أسعار بيع المنتجات والكميات المنتجة والمباعة بالإضافة الى عكس مخصص انخفاض في قيمة بعض الأصول المالية بالصافي بمبلغ 0.69 مليار ريال سعودي. يعود سبب الارتفاع ( الانخفاض ) في صافي الربح خلال الفترة الحالية مقارنة مع الفترة المماثلة من العام السابق إلى يعود سبب تحقيق صافي خسارة خلال الفترة الحالية مقارنة بالعام السابق إلى الانخفاض في متوسط أسعار بيع المنتجات بالإضافة إلى تسجيل مخصصات انخفاض في قيمة بعض الأصول الرأسمالية والمالية بالصافي بمبلغ 1.55 مليار ريال سعودي. طبيعة رأي مراجع الحسابات الرأي غير المعدل إعادة تبويب بعض أرقام المقارنة تم إعادة تصنيف بعض أرقام المقارنة لتتوافق مع العرض للفترة الحالية معلومات إضافية 1- تقوم سابك في تاريخ كل تقرير مالي ووفقًا للمعيار الدولي للتقارير المالية رقم 9 “الأدوات المالية” بالمحاسبة عن المشتقات في أدوات حقوق الملكية لعقودها الآجلة المتعلقة ببعض الشركات التابعة عن طريق إعادة تصنيف حقوق الملكية غير المسيطرة ذات الصلة إلى المطلوبات المالية غير المتداولة ، كأفضل تقدير للقيمة الحالية للمبلغ المستحق الدفع في نهاية اتفاقيات المشاريع المشتركة المعنية.وفي سياق استحواذ أرامكو السعودية (“أرامكو”) على 70٪ من شركة سابك ، قررت سابك اتخاذ خيار سياسة مختلفة وفقًا للمعيار الدولي للتقارير المالية رقم 9 “الأدوات المالية” ، لمواءمة سياساتها المحاسبية مع أرامكو فيما يتعلق بالمشتقات في أدوات حقوق الملكية للعقود الآجلة. تم تطبيق هذا التغيير في السياسة المحاسبية بأثر رجعي خلال الربع الثالث من عام 2020 ونتج عن ذلك انخفاض حقوق الملكية المتعلقة بمساهمي سابك من خلال الأرباح المبقاة وزيادة في المطلوبات المالية غير المتداولة بمبلغ 706 مليون ريال سعودي ، على التوالي. بالإضافة إلى ذلك ، تم إجراء تعديل عكسي لإثبات حقوق الملكية غير المسيطرة مقابل المطلوبات المالية غير المتداولة بمبلغ 1,014 مليون ريال سعودي ، على التوالي. لاحقًا ، سيتم الاعتراف بالتغيرات في القيمة الحالية للمطلوبات المالية غير المتداولة من خلال قائمة الدخل الموحدة. لم يتم إجراء أي تعديلات بأثر رجعي في قائمة الدخل الموحدة للفترات السابقة المعلنة وذلك على أساس الأهمية النسبية. 2- استمرارا لما تم الإفصاح عنه سابقا في إعلاننا عن نتائج الربع الثاني من عام 2020 بتاريخ 16-12-1440 الموافق 06-08-2020 بخصوص مواءمة السياسات المحاسبية والمتعلقة بالاجتهادات الهامة ذات الصلة لتقويم سيطرة سابك لبعض استثماراتها في مشاريع بأثر رجعي نتيجة لاستحواذ شركة أرامكو السعودية على 70% من أسهم شركة سابك علما بأنه قد تم الإفصاح عن أهم الآثار المالية المترتبة على ذلك لجميع فترات المقارنة في الإعلان المشار إليه أعلاه, والتي بمجملها غير نقدية من حيث طبيعتها. و نود أن نشير إلى أن أرقام المقارنة للثلاثة أشهر وللفترة المنتهية في 30-09-2019 تم تعديلها بأثر رجعي حيث تم تعديل صافي ربح سابك لعام 2019 بتخفيضه بمبلغ 365 مليون ريال كانت حصة التسعة أشهر المنتهية في 30-09-2019 مبلغ 268 مليون ريال وكانت حصة الربع الثالث المنتهي في 30-09-2019 مبلغ 97 مليون ريال.

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