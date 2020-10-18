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خلال 24 ساعة.. جدة وأبها تسجلان أعلى وأقل درجة حرارة

خلال 24 ساعة.. جدة وأبها تسجلان أعلى وأقل درجة حرارة

2020/10/18
الساعة 10:31 صباحًا
- ‎فيجديد الأخبار, حصاد اليوم
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خلال 24 ساعة.. جدة وأبها تسجلان أعلى وأقل درجة حرارة
المواطن - جدة

نشر د.عبد الله المسند أستاذ المناخ بجامعة القصيم ورئيس لجنة تسميات الحالات المناخية اليوم الأحد بيانات بدرجات الحرارة الصغرى فجر اليوم لـ 28 محطة بالمملكة ودرجة الحرارة الكبرى أمس.

وسجلت أبها أقل درجات الحرارة اليوم بـ 10.8 درجة مئوية ، تلتها خميس مشيط بـ 11 درجة ، ثم حائل بـ 13.8 درجة.

وكانت أعلى درجات الحرارة الصغرى اليوم في مطار الملك عبد العزيز الدولي بجدة بـ 25.7 درجة ، فيما جاءت باقي درجات الحرارة وفقاً للجدول المرفق.

أما درجات الحرارة الكبرى ليوم أمس ، فكان عرفات الأعلى بـ 42 درجة مئوية ، وأبها الأقل بـ 25.5 درجة مئوية ، وجاءت باقي درجات الحرارة وفقاً للجدول المرفق .

في سياق متصل، توقعت الهيئة العامة للأرصاد وحماية البيئة في تقريرها عن حالة الطقس لهذا اليوم – بمشيئة الله تعالى – طقسًا مستقرًا على معظم المناطق وسماء غائمة جزئيًا قد تتخللها سحب رعدية على مرتفعات مناطق عسير وجازان.

كما يتوقع تكوّن الضباب خلال الليل وساعات الصباح الباكر على أجزاء من المنطقة الشرقية .


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