عبدالرحمن بن مساعد: موقف السعوديين من مقاطعة تركيا مشرف يرفع له العقال

المواطن - الجوهرة سعد - الرياض

تحدث الأمير عبدالرحمن بن مساعد، اليوم الثلاثاء، عن مهاجمة الإعلام التركي له بسبب حملة مقاطعة المنتجات التركية، لافتًا إلى أن دخوله على خط حملة المقاطعة جاء ردًّا على تصريحات الرئيس التركي رجب طيب أردوغان، عندما قال: إن وجود القوات التركية في قطر يأتي للحفاظ على أمن الخليج.

وقال عبدالرحمن بن مساعد خلال استضافته في برنامج “يا هلا” على روتانا خليجية: إنّ الإعلام التركي هاجمه كأنه من بدأ الحملة الشعبية لمقاطعة تركيا ولكنه ليس كذلك، مؤكدًا أن الحملة دليل على أن السعوديين لديهم حس وطني عالٍ، وروح مبادرة نُغبط عليها.

وأوضح: ليست لدي مشكلة مع ⁧‫تركيا‬⁩ ولا الأتراك، وأنا لدي أصدقاء من الجنسية التركية، ولكن لن ندعم اقتصاد دولة تمارس سياسات تُلحق بنا الأذى وتتدخل في شؤوننا الداخلية.

وبين أن المقاطعة لا يجب أن تشمل الشركات والمتاجر التي تعتمد على موارد السوق السعودي وتباع منتجاتها داخل السعودية، وإنما المقاطعة فقط للمنتجات التي تذهب أرباحها لدعم اقتصاد أردوغان.

ووجه ابن مساعد رسالة لكل المواطنين وقال: أنتم مصدر فخر كبير لهذا البلد، وآن الأوان لكل من يعادي السعودية أن يسمع “لا تلعب مع الشعب السعودي”.

وأردف: موقف التجار السعوديين من المقاطعة مشرف يرفع له العقال، وأقول لهم: بيض الله وجوهكم.

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