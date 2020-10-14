عبدالرزاق حمدالله راحة حتى 17 أكتوبر

المواطن - مروة نبيل

منح الجهاز الفني في نادي النصر، بقيادة البرتغالي روي فيتوريا، النجم المغربي عبدالرزاق حمدالله راحة من تدريبات الفريق الأول لكرة القدم الجماعية حتى يوم 17 أكتوبر.

عبدالرزاق حمدالله مستمر :

وترددت أنباء خلال الفترة الأخيرة عن رحيل عبدالرزاق حمدالله من النصر، بسبب عدم حصوله على رواتبه المتأخرة، قبل أن تؤكد تقارير صحافية استمراره بصحبة العالمي في الموسم الجديد، ويمكن الاطلاع عبر الرابط التالي (اضغط هنا).

ويتصدر حمدالله قائمة الهدافين موسم 2019/ 2020 في جميع البطولات المحلية والقارية، برصيد 42 هدفًا، 29 منهم في دوري كأس الأمير محمد بن سلمان للمحترفين، و7 أهداف في دوري أبطال آسيا، ويمكن الاطلاع عبر الرابط التالي (اضغط هنا).

النصر يواصل الاستعداد :

وعلى الصعيد الميداني، واصل الفريق الأول لكرة القدم بنادي النصر تدريباته وركز المدرب البرتغالي فيتوريا على الجوانب اللياقية، استعدادًا لانطلاق منافسات الموسم الرياضي 2020/ 2021.

ومن المقرر أن ينضم لتدريبات الفريق الأول لكرة القدم بنادي النصر، يوم الأربعاء، السداسي أمين بخاري، علي الحسن، سامي النجعي، مختار علي، أيمن يحيى وفراس البريكان.

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