عبدالله الحمدان عن تدريبه انفراديًا: أحترم القرارات الإدارية

المواطن - مروة نبيل

علق عبدالله الحمدان على قرار إدارة نادي الشباب باستبعاده من تدريبات الفريق الأول لكرة القدم الجماعية؛ وتحويله إلى التدريب الانفرادي، مؤكدًا أن هذه الأوامر واجبة التنفيذ.

عبدالله الحمدان يؤكد احترامه للقرارات الإدارية

وتحدث عبدالله الحمدان قائلًا: “أنا لاعب محترف، وأحترم جميع القرارات الإدارية والفنية، وأنفذها دون تردد، لأن هذا من مهام عملي، وبالفعل بدأت أتدرب منفردًا منذ الأسبوع الماضي على نحو ما طلب مني”.

ولفت خلال تصريحاته لـ”الاقتصادية”، إلى أنه “أبعد نفسه من التفاوض مع ناديه أو غيره بشأن عقده، بعد أن أوكل المهمة لوكيل أعماله عبداللطيف الغنام، هو المسؤول الأول والأخير فيما يخص مستقبلي الاحترافي”.

وأضاف عبدالله الحمدان قائلًا: “والتجديد من عدمه محصور بين الغنام وبين إدارة الشباب، وأنا الآن متفرغ لمهمتي لتمثيل المنتخب السعودي الأولمبي الذي يقيم معسكرًا حاليًا في الدمام، ولا أريد أن أشغل ذهني”.

عرض الشباب بالتجديد مرفوض

وأشارت المصادر إلى أن الحمدان رفض العرض المقدم من إدارة نادي الشباب، والذي يبلغ 5 ملايين ريال لكل عام لمدة ثلاثة أعوام، وطالبها بالتفاوض مع وكيله الغنام، لحسم الأمور المالية من أجل التجديد.

وقامت إدارة كرة القدم في النادي بتحويله إلى أداء التدريبات الانفرادية بصحبة اللاعبين الذين لا ترغب في استمرارهم مع الفريق الأول؛ وأصبحوا خارج حسابات الجهاز الفني بقيادة المدير الفني بيدرو كايشينيا.

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