عبدالله عطيف يُشارك في تدريبات الهلال

المواطن - مروة نبيل

شارك النجم عبدالله عطيف في تدريبات الفريق الأول لكرة القدم بنادي الهلال الجماعية، مساء اليوم الأحد، بعد فترة طويلة من الغياب بسبب الإصابة.

عبدالله عطيف ينعش المران:

ونشر حساب نادي الهلال الرسمي على موقع التدوينات القصيرة “تويتر”، صورة اللاعب عبدالله عطيف خلال مشاركته في مران اليوم، بعدما أنهى برنامجه التأهيلي بنجاح.

وأشار حساب النادي الرسمي إلى أن عودة عطيف لتدريبات الفريق الأول لكرة القدم الجماعية والمناورات الفنية بشكل تدريجي، تمهيدًا لعودته إلى المشاركة في المباريات.

إصابة عطيف:

وكان عطيف قد تعرض لإصابة بقطع في الرباط الصليبي خلال مباراة لنادي الهلال في دوري أبطال آسيا، وأجرى عملية جراحية ناجحة في برشلونة، شهر مارس الماضي، ويمكن الاطلاع عبر الرابط التالي (اضغط هنا).

وخضع عطيف لبرنامج علاجي وتأهيلي على مراحل طوال الفترة الماضية، قبل أن يتعافى ويبدأ الاستعداد مع الهلال تمهيدًا لانطلاق منافسات الموسم الرياضي الجديد 2020/ 2021، حيث يفتتح مشواره في الدوري بمواجهة العين يوم 17 أكتوبر.

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